Фото Voxpopuli.kz© Фото Voxpopuli.kz© В пригороде Павлодара мертвой найдена семья из четырех человек, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на акима села Павлодарское Ирину Фогель. По оперативной информации, в одном из частных домов в селе Павлодарское обнаружены тела мужчины и женщины, а также двух несовершеннолетних детей. «Погибшие из одной семьи: мать и отец в возрасте 30-35 лет и двое детей 4-6 лет», — рассказала Ирина Фогель. «При опросе следователи сказали, что детей обнаружили зарезанными на кровати, их мать тоже была мертвой, а отца нашли повешенным», — рассказали соседи погибших. По их словам, погибших обнаружил хозяин дома, у которых молодая семья снимала жилье. «Люди они были спокойные. Возле их дома постоянно стояли машины, к ним приезжали родственники, знакомые», — добавили соседи. Четких версий, кто и как совершил жестокое убийство павлодарской семьи, полицейские пока не выдвигают. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Обстоятельства случившегося выясняются.