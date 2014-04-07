Иллюстративное фото с сайта forum.dkr.com.ua Иллюстративное фото с сайта forum.dkr.com.ua В Харькове протестующие взяли под контроль здание областной госадминистрации. На окне второго этажа активисты закрепили георгиевскую ленту и российский флаг, требуя провести референдум о статусе своего региона. Об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления МВД. Митинги сторонников федерализации проходили в воскресенье, 6 апреля, в Донецке, Харькове и Луганске на востоке Украины, их участники собрались под российскими триколорами и требовали провести референдумы о статусе своих регионов. Митингующие в Донецке сумели взять под свой контроль здание областной администрации, а в Луганске — регионального управления СБУ. В ходе переговоров активистов в Луганске с представителями власти были освобождены шесть протестантов. Между тем, в Донецке прокуратура сообщила, что начато расследование по части 1 статьи 294 УК (массовые беспорядки), а в Харькове дело открыли по статье "Хулиганство" — после столкновений сторонников федерализации и участников "евромайдана". С марта акции протеста проходят на востоке Украины каждые выходные, их участники не признают легитимности новых губернаторов, назначенных после отстранения от власти президента Виктора Януковича, и требуют федерализации страны. Зачастую митингующим удается временно установить контроль над административными зданиями. Участники акций в Донецке и Луганске избрали "народных губернаторов" — Павла Губарева и Александра Харитонова, СБУ возбудила в отношении них уголовные производства и задержала обоих.