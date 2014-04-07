Иллюстративное фото с сайта firsov.kz Иллюстративное фото с сайта firsov.kz Самолет авиакомпании SCAT 7 апреля совершил аварийную посадку в Астане. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в пресс-службе аэропорта. "В 10.57 совершил аварийную посадку самолет авиакомпании SCAT, который выполнял рейс "Шымкент-Астана", - сказали в пресс-службе аэропорта. Также в пресс-службе сообщили, что с 09.34 столичный аэропорт был закрыт в связи с ожиданием завершения аварийной посадки. Самолет должен был приземлиться в 09.25. Напомним, что 1 апреля у самолета SCAT, который следовал по маршруту Бангкок - Астана, при посадке спустило колеса шасси в аэропорту Астаны.  На борту самолета находились девять членов экипажа, 171 пассажир, никто из них не пострадал. Эвакуация пассажиров проводилась с места остановки воздушного судна (рулежной дорожки).