Фото Voxpopuli.kz© Фото Voxpopuli.kz© Полиция назвала версию гибели семьи из четырех человек в пригороде Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz. "По предварительным данным, глава семейства нанес ножевые ранения жене и детям и затем совершил самоубийство путем повешения", - прокомментировали в пресс-службе ДВД Павлодарской области. Здесь также сообщили, что по факту обнаружения трупов женщины и двоих детей возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "В настоящее время назначен ряд экспертиз, проводится весь комплекс следственных мероприятий. Расследование продолжается", - отметили в пресс-службе ведомства. Напомним, тела мужчины и женщины, а также двоих детей были найдены в одном из частных домов в селе Павлодарское. Погибших обнаружил 6 апреля хозяин дома, у которых семья снимала жилье. По данным полиции, мальчик и девочка, пяти и шести лет были найдены на кровати с ножевыми ранениями. От ножевых ран скончалась и их 35-летняя мать. Со слов соседей, в пригород семья переехала из Павлодара. Как рассказали друзья погибших, у женщины это был второй брак, дети - от первого брака. Со вторым мужем молодая женщина прожила около года. По их словам, супруг вел трезвый образ жизни и приемных детей любил.