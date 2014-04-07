Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Иллюстративное фото с сайта kapital.kz Согласно статистике Национального банка РК, из банков, подвергшихся sms-атаке, вкладчики вывели около 168,7 млрд тенге. Однако аналитики настаивают, что общий объем депозитов физических лиц не уменьшился. Тем не менее, банки второго уровня, на которые и была направлена sms-атака, не могли не пострадать. Согласно сведениям специалистов, из Банка ЦентрКредит отток депозитов составил 14,7%, из Kaspi bank – 16,8%, Альянс банка – 30,9%, пишет kursiv.kz. "Чем больше информации о банках будет размещаться в публичных средствах информации, в том числе на сайте регулятора, на собственных сайтах банка, чем больше будет доверия к этой публичной информации, тем меньше будет доверия ко всяким неформальным источникам, типа sms, и будет больше устойчивости к панике. Я поддерживаю действия регулятора, он проявил себя достаточно решительно, и смог купировать проблему, когда она возникла, но для дальнейшего предотвращения такой ситуации, мне кажется, нужно расширять каналы предоставления информации. Должно быть больше аналитических статей, которые бы давали разъяснения, чтобы меньше было простора для домыслов. Потому что, чем меньше информации, тем больше паники", - пояснила заместитель председателя правления ФНБ "Самрук-Казына" Елена Бахмутова. Если рассматривать показатели прироста депозитов, то можно отметить, что население Казахстана более всего доверяет следующим банкам: Народный банк – 93,5 млрд тенге, Казкоммерцбанк – 49,6 млрд тенге, Цеснабанк – 40,5 млрд тенге, и Сбербанк – 40,2 млрд тенге. tablica