Фото предоставлено пресс-службой акима ЗКО Об этом сообщает пресс-служба акима ЗКО. Акимат Западно-Казахстанской области перечислит однодневную заработную плату в специально созданный фонд помощи пострадавшим села Кокпекты Карагандинской области. Нурлан НОГАЕВ также обратился к бизнесменам и руководителям крупных компаний региона не оставаться в стороне и перечислить свой однодневный заработок в помощь пострадавшим села Кокпекты. - Мы не можем оставаться в стороне от трагедии, которая настигла жителей села Кокпекты. Наш долг - прийти к ним на помощь. Я призываю всех поддержать эту инициативу и оказать посильную помощь нашим соотечественникам из Карагандиснкой области, - заявил Нурлан НОГАЕВ на совещании в акимате в понедельник, 7 апреля. – Все помнят 2011 год, когда стихия постигла и нас, тогда нашей области была оказана помощь со всего Казахстана. Напомним, прорыв плотины в селе Кокпекты произошел в ночь на 31 марта 2014 года. В результате бедствия погибли пять человек. Еще шесть человек госпитализированы с диагнозом переохлаждение. По уточненным данным, из 810 домов пострадали 650.