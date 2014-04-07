Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com Иллюстративное фото с сайта www.youtube.com 8 апреля в Уральске пройдет отборочный тур республиканского конкурса «Аялаган Астана». На кастинг приглашаются дети от 8 до 12 лет, которые обладают вокальными данными. Напомним, что «Аялаган Астана» - это детский музыкальный конкурс, уникальность которого подчеркивается поистине грандиозным масштабом - участие в нем примут талантливые дети не только из  числа жителей мегаполисов, но даже из самых маленьких городов и сел республики. Организаторы конкурса хотят дать шанс проявить себя всем, кто достоин выйти на большую сцену, и рассчитывают найти в глубинке по-настоящему одаренных певцов. Специально для того, чтобы найти творчески одаренных детей в нашей области из Астаны приехали участник группы «Ринго» Данияр ОТЕГЕН и певец Алишер КАРИМОВ, которые и будут проводить отборочный тур. Гран-при конкурса подарит исполнителю возможность представить Казахстан на «Детской Новой Волне»  и специальный денежный приз в 1 миллион тенге. Все желающие принять участие в отборочном туре могут обратиться в ДК «Молодежи», где с 10 часов начнется кастинг.