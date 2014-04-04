Теперь упятеро детей. Вчера, 3 апреля, Наталья стала счастливой мамой еще троих детей. Из них две девочки - однояйцевые близнецы. Они похожи друг на друга как две капли воды. Малыши родились в новом роддоме, расположенном в поселке Жанаконыс. Дети появились на свет доношенными, у всех вес больше двух килограммов. На помощь молодой семье приехала бабушка из поселка Хромтауского района. Сейчас она смотрит за двумя старшими внуками и ждет вместе с зятем выписки дочери с тремя младенцами. До рождения малышей Наталья работала продавцом. Многодетный отец работает на стройке. Собственного жилья у этой семьи нет, живут на съемной квартире. - Надеемся на помощь властей, - говорит Надежда БАЙСАЕВА. - Раньше родителям тройняшек выдавали квартиры. У мужа работа сезонная, зимой мы всегда перебиваемся. Мы не откажемся от любой помощи.