Глубина провала грунта на месте обвала частного дома в Риддере составила 110 метров. Диаметр воронки ориентировочно увеличился до 55 метров, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС области. Фото с сайта yk-news.kz Фото с сайта yk-news.kz Дальнейших обрушений жилых домов нет. Оцеплено 120 дворов, жители эвакуированы и размещены в эвакуационном пункте. Из шахты ТОО "Алтын-Тау Восток" эвакуировано 480 человек. Работа шахты остановлена. На месте ЧС отключены все коммуникации – газ, тепло, вода, электроэнергия. 18+ Видео содержит нецензурную лексику Прокуратурой Риддера по факту провала грунта и обрушения частного жилого дома в горную выработку возбуждено уголовное дело по нарушению правил безопасности при проведении горных работ. В Риддере объявлена ЧС техногенного характера, создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных сотрудников органов полиции и прокуратуры, выясняются причины, виновные, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК РК по нарушению правил безопасности при проведении горных работ, повлекших тяжкие последствия. Как писал ранее NUR.KZ, хозяйка провалившего дома успела выбежать из него с грудным младенцем на руках.