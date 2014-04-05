Директор школы № 27 города Атырау Ару Косымбаева. Кадр КТК Директор школы № 27 города Атырау Ару Косымбаева. Кадр КТК В Атырау у школьного учителя выявили туберкулез в открытой форме, сообщает телеканал КТК. Скандал разгорелся в средней школе имени Исатая Тайманова. Опасную болезнь выявили у преподавателя психологии с десятилетним стажем работы. По словам коллег, женщина никогда не жаловалась на здоровье и всегда хорошо выглядела. Сейчас учитель находится на лечении в областном тубдиспансере. Врачи-эпидемиологи уже проверили около 150 школьников, контактировавших с больным педагогом. Туберкулез подтвердился у одного мальчика. В самом здании проводят масштабную дезинфекцию. "Вчера пришли специалисты из санэпидстанции и сказали, что у педагога отрытая форма туберкулеза. Мы были в шоке. Она никогда не оформляла больничный лист и не отпрашивалась с работы", - говорит директор школы № 27 Ару Косымбаева. Напомним, в январе этого года туберкулез выявили у преподавателя детского сада в Астане. Дети и сотрудники учреждения были обследованы. СЭС не выявила туберкулез у воспитанников. В связи с инцидентом отбор воспитателей в дошкольные учебные заведения Казахстана был ужесточен.