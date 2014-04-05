Иллюстративное фото с сайта www.yugopolis.ru Иллюстративное фото с сайта www.yugopolis.ru Деньги через суд взыскала компания «Казахтелеком», сообщает телеканал «Астана». Житель Западного Казахстана получил счет на 900 тысяч тенге за «секс по телефону». Но как выяснилось, виртуальной услугой воспользовался его сын. Деньги через суд взыскала компания «Казахтелеком». Связисты предоставили суду распечатку, согласно которой «пикантные переговоры» с фирмой по оказанию определенных услуг велись в течение недели. — Как выяснилось в ходе суда, с представительницей фирмы, оказывающей интимные услуги по домашнему теле­фону, разговаривал сын абонента, вернувшийся недавно с армии. Кроме того, девушка на другом конце провода уверяла, что разговор бесплатный. Решением Таскалинского районного суда с абонента Казахтелекома взыскана сумма долга в размере 900 тысяч тенге, — рассказала пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА.