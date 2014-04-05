Фото с сайта moscvichka.ru Фото с сайта moscvichka.ru Популярная исполнительница Натали дала большое интервью. Артистка призналась в том, что никогда не чувствовала себя забытой, и поведала, почему ей пришлось скрывать свое замужество, сообщает "Дни.ру". Певица Натали, прославившаяся в 90-е годы хитом "Ветер с моря дул", получила новый виток популярности лишь сейчас, когда в эфир вышла ее песня "О Боже, какой мужчина!" Однако сама артистка не заметила, что в интервале между этими мега-композициями была забыта. "В общем-то, я и не уходила со сцены, поскольку гастролировать не прекращала. Да и перерыв сделала всего два раза: на три месяца – когда родила своего первого сына, и на три недели, когда родила второго. Я уже смирилась и свыклась с мыслью, что я "артистка 90-х" – исполняю ряд шлягеров. Меня вполне оправданно называли "Натали Ветерсморядулова". В свое время мэтры мне говорили: "Песня "Ветер с моря дул" как тебя породила, так тебя и убила". Мол, больше такого хита в жизни не будет. Да я его и не ждала", – призналась Натали. Певица подчеркнула, что семья для нее всегда была на первом месте. Однако после первого успеха Натали считали завидной невестой – никто не знал, что она с 17 лет замужем. "В начале карьеры приходилось скрывать: для шоу-бизнеса это плохо. Да и к тому же в то время было не модно рассказывать о личной жизни. Мы c Сашей уже 23 года вместе. Я училась в одиннадцатом классе, мне тогда было 16 лет, а ему 20. Мы повстречались на так называемом городском рок-фестивале, я там выступала в составе вокально-инструментального ансамбля. И тут ко мне подошел молодой человек, который предложил записать мои песни на студии звукозаписи. Стало интересно, но страшно. Я вроде бы только что зареклась выходить на сцену, а тут этот молодой человек с интересным предложением, и вовсе не пытается со мной познакомиться... Вот так меня судьба обманула, потому что этот человек не только притащил меня на большую сцену, но и стал моим мужем", – рассказала певица. Натали раскрыла секрет их союза: "Я осознала, что мой муж никогда не будет меня удерживать. У нас есть глубокая внутренняя преданность друг другу, но нет этих, знаете, глаз собачьих. Я ненавижу, когда мне угодить пытаются или в рот заглядывают. Мгновенно становлюсь мегерой. Мы с Сашей одинаково взрослели. Может быть, секрет в этом. Браки распадаются, когда кто-то из партнеров растворяется в другом, если один растет и тащит за собой второго. А у нас все равномерно – мы партнеры. И поэтому до сих пор не надоели друг другу. Я себе нравлюсь в этом союзе".