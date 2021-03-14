Аким ЗКО ответил на вопросы жителей

20 февраля аким ЗКО отчитался о проделанной работе за год, однако не стал отвечать на все поступившие вопросы, пообещав ответить позже. Ответы на вопросы, которые мы направили в акимат ЗКО 19 февраля, к нам поступили 12 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 20 февраля аким ЗКО Гали Искалиев отчитывался о проделанной работе в онлайн-режиме. Ему поступило много вопросов, однако в эфире он ответил не на все. Редакция "МГ" ранее предложила читателям задать вопросы в комментариях. Теперь мы публикуем ответы на эти вопросы, которые пресс-служба акима области нам напр