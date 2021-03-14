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Социум

Аким ЗКО ответил на вопросы жителей

20 февраля аким ЗКО отчитался о проделанной работе за год, однако не стал отвечать на все поступившие вопросы, пообещав ответить позже. Ответы на вопросы, которые мы направили в акимат ЗКО 19 февраля, к нам поступили 12 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" 20 февраля аким ЗКО Гали Искалиев отчитывался о проделанной работе в онлайн-режиме. Ему поступило много вопросов, однако в эфире он ответил не на все. Редакция "МГ" ранее предложила читателям задать вопросы в комментариях. Теперь мы публикуем ответы на эти вопросы, которые пресс-служба акима области нам напр
Дана Рахметова
Аким ЗКО ответил на вопросы жителей
20 февраля аким ЗКО отчитался о проделанной работе за год, однако не стал отвечать на все поступившие вопросы, пообещав ответить позже. Ответы на вопросы, которые мы направили в акимат ЗКО 19 февраля, к нам поступили 12 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО отчитается перед населением 20 февраля
Аким ЗКО отчитается перед населением 20 февраля
Фото из архива "МГ" 20 февраля аким ЗКО Гали Искалиев отчитывался о проделанной работе в онлайн-режиме. Ему поступило много вопросов, однако в эфире он ответил не на все. Редакция "МГ" ранее предложила читателям задать вопросы в комментариях. Теперь мы публикуем ответы на эти вопросы, которые пресс-служба акима области нам направила 12 марта. Артур Кулмашев - В микрорайоне Жана-орда с момента основания не установлено ни одного фонаря освещения. Когда данный вопрос благоустройства будет решен? - В микрорайоне Жана-орда с момента основания отсутствуют пешеходные дорожки и во время распутицы приходится одевать резиновую обувь будто бы мы жители села а не города. Когда будет решен данный вопрос? - В микрорайоне Жана-орда с начала зимы ни раз не проводили очистку межквартальных проездов и придомовых территорий гот снега. Когда данный вопрос будет решен? - В микрорайоне Жана-орда с момента основания не производилось озеленение микрорайона. Предлагаю на субботники весной привести саженцы деревьев и жители примут участие в посадке деревьев. Ответ акима ЗКО: 1) На сегодняшний день подрядной организацией ведутся работы по модернизации и обслуживанию сетей уличного освещения города Уральска на 2020-2022 годы по замене уличных светильников на энергосберегающие светодиодные. Кроме этого, демонтированные светильники будут установлены на неосвещенных улицах по городу. При планировании работ по освещению в первую очередь охватываются центральные магистральные улицы города, улицы, по которым осуществляется движение общественного транспорта, улицы, на которых расположены социальные объекты (школы, детские сады, поликлиники и др.), а также улицы с большим транспортным потоком. Также сообщаем, что в текущем году основное внимание было уделено работе по замене ламп на энергосберегающие светодиодные. В связи с этим в предстоящем году планируется уделить основное внимание установке демонтированных светильников на неосвещенных улицах. В связи с вышеизложенным будет рассмотрена возможность установки освещения по ул. Жана Орда. 2) В текущем году будет рассмотрена возможность устройства тротуаров в микрорайоне Жана Орда по текущему ремонту дороги. 3) Содержанием государственных автомобильных дорог в соответствии с санитарными нормами, отвечающими требованиям бесперебойного и безаварийного движения автотранспорта и пешеходов и жизнеобеспечением города занимается ТОО «Жайык Таза Кала». ТОО «Жайык Таза Кала» было дано поручение провести работы по очистке мкр. Жана Орда, от снега и посыпке противогололедной ПСС 4) Для реализации посадки зеленых насаждении необходимо предусмотреть соответствующий участок. Специалистами отдела ЖКХ будет запланирован совместно выезд с представителями соответствующих организации, после утверждение участка соответственно будет информировано о посадке зеленных насаждении. Динара Демесинова Здравствуйте уважаемый аким! Скажите, когда будут асфальтировать улицу Светлую? В списках улиц, которые будут асфальтировать, нашей улицы опять нет! Когда устанавливать освещение по ул. Светлой? 2 года тому назад сделали тротуары, теперь сама дорога из-за поднятых тротуаров в яме, в низине оказалась. Вся вода и снег лежит и никуда не уходит осенью и весной, потому что ему некуда уйти. Мы тонем, буксуем. Темнота на улице. Ответ акима ЗКО: В 2019 году начаты строительно-монтажные работы в рамках рабочего проекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Светлая от ул. Согласия до ул. Алаша в г. Уральске, ЗКО». Объект запланировано завершить в 2021 году. Также сообщаем, что в текущем году основное внимание направлено на работу по замене светильников на энергосберегающие светодиодные. В связи с этим в предстоящем году планируется уделить основное внимание установке демонтированных светильников на улицах без освещения. Для этого подрядной организации необходимо установить кабели СИП вместе со столбами. Makhmut Здравствуйте. В прибрежной роще за заводом "Металлист" - ЗКМК выкопаны песчаные карьеры на значительной территории. Соответственно уничтожено большое количество деревьев и кустарников. Насколько я понимаю, эта роща относится к водоохранной зоне и любые земляные работы здесь запрещены. Здесь также проводят свободное время жители близлежащих домов - зимой гуляют на свежем воздухе лыжники, летом отдыхают грибники и купающие на пляже. Вопрос - будет ли произведена рекультивация изуродованных земель и восстановлена уничтоженная растительность? Ответ акима ЗКО: Акиматом города поднят вопрос о переводе рощи из лесного фонда в фонд земель города. Связано это с необходимостью реализации проекта строительства дороги от ул. Пугачева, через Перевалочную рощу, до старого урального моста и обустройства рекреационной зоны вдоль старицы реки Урал, в соответствии с утвержденным в декабре 2014 года Генеральным планом города. Вопрос еще не дошел даже до стадии общественных слушаний, хотя о намерении перевода было озвучено в средствах массовой информации. В данный момент ведется подготовка к общественным слушаниям, и их проведение будет анонсировано согласно Правилам за 20 дней. Наталья Антонова Многие жалуются на наличие большого количества кошек и собак в городе. Местные ветеринарные службы, согласно закону, проводят свою работу - после стерилизации выпускают животных в привычную среду обитания. А дальше? Холод и голод заставляет животных вновь прибиваться к жилью человека... Дальше опять недовольные граждане вызывают работников ветслужбы с требованием избавить их от наличия животных у домов. Круговорот какой-то получается! Почему добровольным обществами волонтеров наши местные власти до сих пор не выделят участок для строительства настоящего приюта для животных? Животные были бы под присмотром и не гуляли стаями по улицам. Уважаемый аким, повернитесь лицом к решению этой проблемы. Ответ акима ЗКО: По итогам прошлого года в рамках мероприятий по отлову и стерилизации бродячих собак и кошек на территории области было стерилизовано и направлено в среду обитания 2060 собак и кошек. С начала текущего года по области стерилизовано 597 собак и кошек. На эти цели в 2020 году по области было затрачено 21,5 млн тенге. В 2021 году планируется отлов и стерилизация 5534 собак и кошек на сумму 63,0 млн тенге. Работы по отлову и уничтожению бродячих собак и кошек осуществляются согласно «Правилам отлова и уничтожения бродячих собак и кошек на территории населенных пунктов Западно-Казахстанской области», утвержденным решением областного маслихата от 28 августа 2019 года № 28-3. Создание приютов рассматривается в рамках законопроекта "О гуманном обращении с животными", который в данное время находится на рассмотрении в Мажилисе Парламента РК. Справочно: В 2019 году по области обратились за медицинской помощью от укусов собак 1734 человека, в 2020 году – 1633 человека, в основном жители г.Уральск. Рафаиль Валитов Я Валитов Рафаиль Габдоллович официально представляю интересы своего отца Валитова Габдолла Адгамовича. Мой отец является ликвидатором Чернобыльской АЭС, инвалид третьей группы, приравненный к участникам Великой Отечественной войны. Мой отец не имеет своего жилья и постоянного места жительства. Он был поставлен в общую очередь на жильё. В категорию социально уязвимые слои населения. Участники ВОВ и приравненные к ним ликвидаторы Чернобыльской АЭС имеют право на внеочередное и первоочередное получение жилья, отдельная льготная очередь. Но в эту очередь отец поставлен не был. Дважды обращались в акимат города и городской суд о получении жилья на законном основании по льготной очереди, мы получили отказ со стандартной отпиской. Отец имеет множество тяжелых хронических заболеваний, ухудшающие его здоровье с каждым годом. Стоит в очереди под номером 5200, очередь практически не двигается. Отец не доживет до своей очереди. В Уральске чернобыльцев осталось менее 150 человек, и все они получили жильё по льготной очереди просьба посодействовать с нашим вопросом. Ответ акима ЗКО: Гр. Валитов Габдолла  Адгамович был взят на учет  нуждающихся в жилье  по категории «Лица, приравненные к инвалидам и участникам Великой Отечественной войны» от 22.02. 2016 года, под номером 5847. На сегодняшний день номер его  очереди - 3981. Выдача жилья очередникам осуществляется в соответствии с законодательством РК. Алексей Здравствуйте, уже не первый год откладывается капитальный ремонт трассы республиканского значения Уральск - пос. Бурлин - пограничный пост "Илек". Особенно волнуют два участка: 1) от Уральского Аэропорта до посёлка Яик - там очень узкая дорога и местами раздавлена обочина; 2) От посёлка Бурлин до пограничного поста "Илек" - 10 км дороги не покрыто асфальтом совсем, остальная часть дороги вся в ямах, обочина заросла 3-, 4-метровыми кустами. Ответ акима ЗКО: На сегодняшний день ЗКОФ АО НК «КазАвтоЖол» ведется разработка проектно-сметной документации реконструкции автомобильной дороги «Подстепное-Федоровка-граница РФ» на данный момент проект проходит государственную экспертизу. После завершения ПСД будем поднимать вопрос о выделении средств на реализацию проекта – капитальный ремонт. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    
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