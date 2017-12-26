- Кто просит снег, тот его не чистил. Всегда отношусь с большим уважением к труду наших работников коммунальных служб! Қызметеріңізге рахмет! Күш көп болсын! - написал Алтай КУЛЬГИНОВ. Напомним, уже несколько дней в Уральске и области наблюдается снегопад. Начиная с 8 декабря из Уральска было вывезено более 20 тысяч кубов снега.