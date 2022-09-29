Проблему обсудили в областном акимате на координационном совете по пограничным вопросам.
Как сообщается на странице акимата ЗКО в Facebook, на сегодня самым важным вопросом является возвращение граждан Казахстана, находящихся на границе с Россией. Глава региона Гали Искалиев поручил найти решения по оказанию содействия казахстанцам. Также он направил предложения по решению проблемы в правительство.
- Важной задачей является обеспечение учёта граждан РФ, которые остаются на территории ЗКО. Местные жители, принимающие иностранцев, должны в течение трёх суток проинформировать органы полиции об их пребывании, - вновь напомнили власти.
Учитывая большое количество жилья, которое сдаётся в аренду нелегально, аким ЗКО поручил департаментам полиции и государственных доходов выявить таких арендодателей, и принять меры в соответствии с законом.
- Оформление права сдачи в аренду является несложной и недорогой процедурой, и органы ДГД должны помимо применения штрафных санкций оказывать консультационную помощь в регистрации таких арендодателей. Организуйте на базе службы 109 консультацию мигрантов и арендодателей по вопросу миграционного законодательства, - дал задание Искалиев.
Глава региона поручил департаменту полиции перевести личный состав на усиленный режим, а также заместителю Бакытжану Нарымбетову направить сформированный отряд народных дружин в распоряжение департаменту полиции для обеспечения общественного порядка и профилактике правонарушений.
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