Аким ЗКО поручил усилить безопасность на дорогах и оказать помощь семьям погибших в страшном ДТП в Уральске

Заявление глава региона сделал после страшного ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО Алтай Кульгинов поручил руководству ДВД усилить безопасность на дорогах области, также он потребовал провести тщательное расследование причин аварии с участием пассажирского автобуса в Уральске. - сегодня в связи с резонансным ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Уральске поручил руководству ДВД серьезно усилить контроль за безопасностью движения на дорогах и провести профилактику с автопарками.Управление здравоохранения окажет медиц