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Происшествия

Аким ЗКО поручил усилить безопасность на дорогах и оказать помощь семьям погибших в страшном ДТП в Уральске

Заявление глава региона сделал после страшного ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким ЗКО Алтай Кульгинов поручил руководству ДВД усилить безопасность на дорогах области, также он потребовал провести тщательное расследование причин аварии с участием пассажирского автобуса в Уральске. - сегодня в связи с резонансным ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Уральске поручил руководству ДВД серьезно усилить контроль за безопасностью движения на дорогах и провести профилактику с автопарками.Управление здравоохранения окажет медиц
Дана Рахметова
Аким ЗКО поручил усилить безопасность на дорогах и оказать помощь семьям погибших в страшном ДТП в Уральске
Заявление глава региона сделал после страшного ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким ЗКО Алтай Кульгинов поручил руководству ДВД усилить безопасность на дорогах области, также он потребовал провести тщательное расследование причин аварии с участием пассажирского автобуса в Уральске. - сегодня в связи с резонансным ДТП с участием пассажирского автобуса в городе Уральске поручил руководству ДВД серьезно усилить контроль за безопасностью движения на дорогах и провести профилактику с автопарками.Управление здравоохранения окажет медицинскую помощь пострадавшим, - сообщил Алтай Кульгинов на своей страничке в Twitter. - К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Акимат города Уральска окажет содействие семьям, потерявшим своих близких в данном ДТП. Приносим свои соболезнования. Смертельное ДТП произошло сегодня, 1 февраля, на желаевской трассе недалеко от АЗС "Питстоп". Там столкнулись автобус с пассажирами, который выехал из села Трекино и направлялся в город, и грузовая автомашина марки "МАЗ". В результате аварии на месте погибли два человека - женщина и мужчина. Еще семь человек, в том числе двое несовершеннолетних, были госпитализированы в городскую многопрофильную больницу с различными травмами.
ДТП пассажирский автобус

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