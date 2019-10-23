Аким ЗКО поручил ускорить выполнение ремонтных дорог республиканского значения

Руководители подрядных организаций доложили акиму области о ходе реализации поручения Елбасы по капитальному ремонту автодорог республиканского значения в трех южных районах. Аким области подверг критике подготовительные и другие работы подрядчиков. Работы на данный момент ведутся на 3 участках автодороги «Казталовка – Жанибек» и 2 участках Онеге–Бисен–Сайхин. Общая протяженность ремонтных работ дорог в Жаникбекский и Бокейординский районы составляет 245 км. Как рассказал в ходе своего доклада директор ЗКОФ АО НК «КазАвтоЖол» Еркебулан Жуманов, на первом участке автодороги Казталовка–Жанибек п