Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Аким ЗКО поручил ускорить выполнение ремонтных дорог республиканского значения

Руководители подрядных организаций доложили акиму области о ходе реализации поручения Елбасы по капитальному ремонту автодорог республиканского значения в трех южных районах. Аким области подверг критике подготовительные и другие работы подрядчиков. Работы на данный момент ведутся на 3 участках автодороги «Казталовка – Жанибек» и 2 участках Онеге–Бисен–Сайхин. Общая протяженность ремонтных работ дорог в Жаникбекский и Бокейординский районы составляет 245 км. Как рассказал в ходе своего доклада директор ЗКОФ АО НК «КазАвтоЖол» Еркебулан Жуманов, на первом участке автодороги Казталовка–Жанибек п
Дана Рахметова
Аким ЗКО поручил ускорить выполнение ремонтных дорог республиканского значения
Руководители подрядных организаций доложили акиму области о ходе реализации поручения Елбасы по капитальному ремонту автодорог республиканского значения в трех южных районах. Аким области подверг критике подготовительные и другие работы подрядчиков.
Работы на данный момент ведутся на 3 участках автодороги «Казталовка – Жанибек» и 2 участках Онеге–Бисен–Сайхин. Общая протяженность ремонтных работ дорог в Жаникбекский и Бокейординский районы составляет 245 км. Как рассказал в ходе своего доклада директор ЗКОФ АО НК «КазАвтоЖол» Еркебулан Жуманов, на первом участке автодороги Казталовка–Жанибек протяженностью 50 км договор заключен с ТОО «Uniserv» на сумму 15,2 млрд тенге. В текущем году выделено 579 млн тенге и выплачен аванс 10 июля в размере 173,8 млн тенге. На сегодняшний день завершен капитальный ремонт 1,7 км из запланированных в этом году 2,8 км дорог. Ремонт 1,1 км дорог планируется завершить до конца месяца. Необходимое оборудование и техника доставлены на участки. На сегодняшний день произведена мобилизация вахтового городка и асфальта-бетонного завода (160 тн/ч) на 8 км. На втором и третьем участке трасы длинной 42 и 43 км соответственно ремонт дороги по договору проводит ТОО «Темиржол Жондеу». Договоры с подрядчиком были заключены на суммы 10,2 млрд тенге и 9,2 млрд тенге. В текущем году на участки было выделено 577 и 578 млн тенге, также в июле месяце выплачен аванс в размере 173,5 и 173,3 млн тенге. В текущем году предусмотрено восстановление и закрепление трассы, заготовка дорожно-строительных материалов, произведена мобилизация вахтового городка на 115 км и спецтехники. Доставка материалов предусмотрено согласно проекта железной дорогой до станции Жанибек и далее автотранспортом. Решается вопрос по транспортировке и стоимости щебня. – С момента итогов тендера прошло 5 месяцев, а работы продвигаются слабо, – подверг критике работу подрядчиков аким области. Подрядчиком при капитальном ремонте участка 0-50 км автодороги Онеге–Бисен–Сайхин выступает ТОО «Атырау Жолдары». Сумма проекта составляет 8,3 млрд тенге. В этом году выделено 386 млн тенге. Как сообщил подрядчик, тупик в Сайхине, где должен был выгружаться материал, находится на территории Российской железной дороги. Их сторона отказала в выгрузке. – На сегодня мы провели переговоры с коллегами из России, составили договор и будем выгружать материалы в Палласовке, – сообщил технический директор ТОО «Атырау Жолдары» Даурен Ергалиев. В ходе встречи глава региона поручил, чтобы все подрядные фирмы, работающие в ЗКО, регистрировались здесь для положенных отчислений в налоговые органы. Участок 50-103 км автодороги Онеге–Бисен–Сайхин выполняет ТОО «Акжол курылыс». У данной подрядной фирмы также обнаружился ряд трудностей с организацией работ. – Вахтовый городок на 150 человек к началу ноября нам установят специалисты из Волгограда. Мы хотели заказать в Алматы, но выходит очень дорого, – сказал директор Атырауского филиала ТОО «Акжол курылыс» Онгар Ибадуллаев. Аким области поручил изучить местный рынок, и работать в первую очередь с компаниями нашего региона. Гали Искалиев поручил подготовить письма профильному министерству и руководству АО НК «КазАвтоЖол» о том, что есть опасения по невыполнению поручению Елбасы из-за нерасторопности подрядных организаций. – Все работы нужно проводить качественно и в установленные сроки. Необходимо ускорить работу по проблемным вопросам на участках и двигаться согласно графику работ, как это делает ТОО «Uniserv». Что касается ТОО «Темиржол Жондеу», то возникают вопросы относительно возможностей выполнения данным подрядчиком своих обязательств, – отметил аким области. В завершение совещания Гали Искалиев поручил всем ответственным лицам провести работу с подрядными и субподрядными организациями, чтобы все подготовительные работы и документацию завершили в короткие сроки и обеспечили неукоснительное выполнение поручения Елбасы к осени 2021 года. Также глава региона особо отметил значимость содержания дорог в зимнее время и обеспечения для этого наличия необходимой техники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
ремонт дороги

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article