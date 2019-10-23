Жителям Атырау вернут деньги за проезд

Введение дифференцированного тарифа для некоторых жителей Атырау оказалось неприятностью: горожане сообщили об этом в чат Telegram Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций руководство ТОО «Smart Qala», что отвечает за электронное билетирование в автобусах и тарифы на проезд, объявило о предстоящем возврате пассажирам списанных средств. - С 21 по 27 сентября у нас был сбой в системе. Проезд по карточке фиксировался, но оплата не списывалась и фактически целую неделю пассажиры каталис