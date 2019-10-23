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Социум

Жителям Атырау вернут деньги за проезд

Введение дифференцированного тарифа для некоторых жителей Атырау оказалось неприятностью: горожане сообщили об этом в чат Telegram Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций руководство ТОО «Smart Qala», что отвечает за электронное билетирование в автобусах и тарифы на проезд, объявило о предстоящем возврате пассажирам списанных средств. - С 21 по 27 сентября у нас был сбой в системе. Проезд по карточке фиксировался, но оплата не списывалась и фактически целую неделю пассажиры каталис
gorod
Жителям Атырау вернут деньги за проезд
Введение дифференцированного тарифа для некоторых жителей Атырау оказалось неприятностью: горожане сообщили об этом в чат Telegram Атырауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций руководство ТОО «Smart Qala», что отвечает за электронное билетирование в автобусах и тарифы на проезд, объявило о предстоящем возврате пассажирам списанных средств. - С 21 по 27 сентября у нас был сбой в системе. Проезд по карточке фиксировался, но оплата не списывалась и фактически целую неделю пассажиры катались бесплатно – а это 17 тысяч транзакций. И в минувшие выходные произошло списание средств, что вызвало негодование со стороны населения. Теперь, посовещавшись с коллегами, мы решили возместить эту сумму, - рассказал директор ТОО «Smart Qala» Болат Жамашов. Вернуть деньги пообещали уже сегодня. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА
проезд билетирование

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