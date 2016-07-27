Первым выступил руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Галым УРЫНГАЛИЕВ. Он сообщил о том, что в области согласно плану идет подготовка объектов к отопительному сезону. - В текущем году на проведение подготовительных работ направлено 6,9 миллиарда тенге, в том числе 323,5 миллиона тенге на закуп жидкого и твердого топлива для социальных субъектов области, 2,2 миллиарда на капремонт 13 объектов образования, - сообщил Галым УРЫНГАЛИЕВ. - 248,5 миллиона тенге на капитальный ремонт объектов здравоохранения - это больница в селе Чапаево Акжайыкского района, 140,6 миллиона тенге на капремонт 3 объектов культуры, 2,5 миллиарда на реконструкцию тепло-, водоснабжения и водоотведения в рамках программы "Нурлы Жол" и 1,4 миллиарда на реконструкцию инженерных сетей с реконструкцией автомобильных дорог. Также Галым УРЫНГАЛИЕВ сообщил, что в этом году понадобится меньше топлива, чем в прошлом. Как оказалось, это связано с газификацией в селах ЗКО. А в Жангалинском, Каратюбинском, Сырымском районе еще не завершена процедура госзакупок, однако планируется завершение в августе-сентябре. АО "Жайыктеплоэнерго" планирует выполнить работы по реконструкции и ремонту теплосетей на 295,7 млн тенге. На эти средства будет выполнен ремонт 7,9 километров теплосетей, 6,5 километра уже выполнено. - За счет средств КПО б.в. на 874 миллиона тенге идет строительство котельной в Аксае. Ее планиркется сдать в декабре этого года. Однако до ее сдачи тепло будет подаваться со старой котельной, - пояснил Галым Урынгалиев. На сегодняшний день опресовано 54% объектов. 100-процентная опрессовка будет проходить до 1 октября. Аким ЗКО задал вопрос относительно тех домов, которые не принадлежат ни одному КСК. Как оказалось, таких домов 319 в городе. Он поручил заняться этими домами. В ходе совещания выяснилось, что ТОО "Батыс су арнасы" выполнило лишь 3% от заявленных работ. Представитель ТОО заявил, что у них не готова ПСД, поэтому инвестиционный план выполняется так медленно. Алтай Кульгинов сказал, что до начала отопительного сезона должны быть закончены все работы, в противном случае вся ответственность ляжет на руководство компании. К тому же глава области отметил, что если и далее предприятие будет срывать сроки ремонтных работ, то встанет вопрос о компетентности руководства предприятия. Директор АО "Жайыктеплоэнерго" Мурат ИГАЛИЕВ рассказал, что работы ведутся согласно плану. Из 7,9 запланированных километров труб заменено уже 4,5 километра. Глава области задал вопрос, касаемый закупа оборудования. - Согласно контракту мы оплатили 2 миллиона 780 тысяч долларов (фирме "Митсубиси Хитачи" - прим. автора), - пояснил Мурат ИГАЛИЕВ. - Теперь ждем логистику. Когда придет оборудование, фирма предоставит нам двух специалистов. Также ИГАЛИЕВ сообщил, что 103 дома в городе находятся без горячей воды в связи с ремонтом. Подача воды в эти дома будет восстановлена к 1 октября.Кроме того, Алтай КУЛЬГИНОВ заявил акимам районов, что ремонт школ должен быть закончен к 1 сентября. Руководитель управления строительства ЗКО Арман УКСУКБАЕВ сообщил о ходе строительства в городе. Так, завершено строительство городской многопрофильной больницы, остались лишь пусконаладочные работы. - В этом году запланировано строительство 189,3 тысячи квадратных метров жилья за счет всех средств, - сообщил Арман УКСУКБАЕВ. - Также запланировано строительство 36 объектов инженерно-коммуникационных сетей. В 2013 году было начато строительство 144-квартирного 9-этажного дома, окончание строительства планируется в этом году. На строительство жилья для молодых семей выделено 706 миллионов тенге из республиканского бюджета и 446,2 миллиона тенге из местного бюджета. Также закончено строительство пятна №13, сейчас там идут работы по благоустройству. Также на октябрь запланирован ввод пятна №14, сейчас проводится инженерная система. В 2016 году ведется строительство пяти 5-этажных 100-квартирных домов. Ввод в эксплуатацию планируется в октябре этого года. В конце совещания аким ЗКО дал поручение акиму города и районов следить за ходом ремонта соцобъектов и проверять их еженедельно.