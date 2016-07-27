Теперь жителям города и области не нужно стоять в очереди целый день, чтобы получить новый госномер или обменять водительское удостоверение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД"
В здании административной полиции по ул. Гагарина уже несколько дней работает система электронной очереди по принципу ЦОНа. К слову, наша область пока единственная, где введено такое новшество. Автолюбители, также как и в ЦОНе, при входе берут номер и ждут своей очереди. Чтобы не было очередей, было выделено дополнительное помещение, где также установлена электронная очередь.
Старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ
пояснил, что для удобства населения, в адмполиции был открыт мини-ЦОН.
- Это все сделано, чтобы люди могли качественно получить госуслуги при оформлении транспортного средства, водительского удостоверения. Для этого была произведена реконструкция здания, установлен пандус для людей с ограниченными возможностями, - сообщил Нуртай ЛЕЗОВ.
Посмотреть нововведение приехал и аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ
. Он сразу же заметил, что для создания этой системы немного увеличили помещение. Как выяснилось, раньше там располагался кабинет начальника управления административной полиции ДВД ЗКО Жанболата Жаншина.
Алтай КУЛЬГИНОВ задал вопрос сидящим в очереди, довольны ли они обслуживанием.
- Конечно, все стало хорошо и быстро, однако мы вот уже сколько сидим с номерком, а нас не вызывают. Почему-то по 5-6 раз вызывают номера, которых нет, а мы сидим, - заявила Наталья СМИРНОВА.
Аким попросил разобраться с этим, отметив, что по сравнению с февралем, теперь нет очередей на улице, а также "посредников".
- Естественно, все коррупционные риски сняты, мошенническое звено, которое здесь крутилось, его нет, - заявил руководитель ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ.
Зайдя в отдел, где выдают госномера, стало понятно, почему по несколько раз на табло загораются одни и те же номерки. Несколько раз сотрудник полиции вызывал людей, чтобы выдать номер, однако те не отозвались.
- Скорее всего люди не привыкли еще, что все происходит так быстро. Они сдали документы и ушли домой, а завтра придут, снова возьмут номерок и заберут свой госномер, - пояснил Жанболат Жаншин. - Хотелось бы отметить, что с введением этой системы время обслуживания у нас сократилось в три раза. Не нужно уходить по делам, а нужно лишь подождать немного.
Глава области отметил, что население, скорее всего, еще не знает об этом новшестве, и нужно, чтобы консультант все подробно объяснял при входе.
Ко всему прочему, в отдельном помещении можно спокойно и без очереди оплатить штраф, а также узнать, есть ли у вас штраф. Все это осуществляется также при помощи электронной очереди.
Напомним
, в начале января Нурлан НОГАЕВ будучи еще акимом ЗКО потребовал прекратить бардак в здании дорожной полиции. Он заявил, что его возмущает то, что люди, получая услуги (получение номера, регистрация автотранспортного средства и прочее), вынуждены часами стоять в очереди.
Фото Медета МЕДРЕСОВА