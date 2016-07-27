Теперь жителям города и области не нужно стоять в очереди целый день, чтобы получить новый госномер или обменять водительское удостоверение, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". gai reo (2) В здании административной полиции по ул. Гагарина уже несколько дней работает система электронной очереди по принципу ЦОНа. К слову, наша область пока единственная, где введено такое новшество. Автолюбители, также как и в ЦОНе, при входе берут номер и ждут своей очереди. Чтобы не было очередей, было выделено дополнительное помещение, где также установлена электронная очередь. Старший инспектор УАП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ пояснил, что для удобства населения, в адмполиции был открыт мини-ЦОН. - Это все сделано, чтобы люди могли качественно получить госуслуги при оформлении транспортного средства, водительского удостоверения. Для этого была произведена реконструкция здания, установлен пандус для людей с ограниченными возможностями, - сообщил Нуртай ЛЕЗОВ. Посмотреть нововведение приехал и аким ЗКО Алтай КУЛЬГИНОВ. Он сразу же заметил, что для создания этой системы немного увеличили помещение. Как выяснилось, раньше там располагался кабинет начальника управления административной полиции ДВД ЗКО Жанболата Жаншина. Алтай КУЛЬГИНОВ задал вопрос сидящим в очереди, довольны ли они обслуживанием. - Конечно, все стало хорошо и быстро, однако мы вот уже сколько сидим с номерком, а нас не вызывают. Почему-то по 5-6 раз вызывают номера, которых нет, а мы сидим, - заявила Наталья СМИРНОВА. Аким попросил разобраться с этим, отметив, что по сравнению с февралем, теперь нет очередей на улице, а также "посредников". - Естественно, все коррупционные риски сняты, мошенническое звено, которое здесь крутилось, его нет, - заявил руководитель ДВД ЗКО Махамбет АБИСАТОВ. Зайдя в отдел, где выдают госномера, стало понятно, почему по несколько раз на табло загораются одни и те же номерки. Несколько раз сотрудник полиции вызывал людей, чтобы выдать номер, однако те не отозвались. - Скорее всего люди не привыкли еще, что все происходит так быстро. Они сдали документы и ушли домой, а завтра придут, снова возьмут номерок и заберут свой госномер, - пояснил Жанболат Жаншин. - Хотелось бы отметить, что с введением этой системы время обслуживания у нас сократилось в три раза. Не нужно уходить по делам, а нужно лишь подождать немного. Глава области отметил, что население, скорее всего, еще не знает об этом новшестве, и нужно, чтобы консультант все подробно объяснял при входе. Ко всему прочему, в отдельном помещении можно спокойно и без очереди оплатить штраф, а также узнать, есть ли у вас штраф. Все это осуществляется также при помощи электронной очереди. Напомним, в начале января Нурлан НОГАЕВ будучи еще акимом ЗКО потребовал прекратить бардак в здании дорожной полиции. Он заявил, что его возмущает то, что люди, получая услуги (получение номера, регистрация автотранспортного средства и прочее), вынуждены часами стоять в очереди. gai reo (5) gai reo (3) gai reo (4) gai reo (1) gai reo (6) gai reo (7) gai reo (8) gai reo (9) gai reo (10) gai reo (11) gai reo (13) Фото Медета МЕДРЕСОВА