Сегодня, 27 июля утренняя торговая сессия на Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершилась на отметке 352,01 тенге за доллар. Американская валюта поднялась на 1,81 тенге. Если еще вчера до обеда доллар можно было приобрести по 349 тенге, то уже во второй половине дня курс американской валюты повысился до 356 тенге. Стоит отметить, что дневная сессия 26 июля завершилась на отметке 350,2 тенге за доллар. Сегодня продажа доллара в обменных пунктах колеблется в коридоре 350-352 тенге, а продажа 355-356 тенге.