"Очень страшно, что для многих людей терроризм стал лишь способом решения их проблем: политических, национальных, религиозных. К нему сейчас особенно часто прибегают те, кто иным путём не может достичь успеха в открытом бою, политическом соперничестве, реализации своих бредовых идей переустройства мира и всеобщего счастья. В наши дни, как это ни прискорбно, терроризм вошел в повседневную жизнь казахстанского общества, представляя реальную угрозу национальной безопасности страны", - считает старший прокурор.За два последних месяца в Казахстане произошло два теракта. 5 июня вооружённая группа напала на два оружейных магазина, воинскую часть и пост полиции в Актобе. В городе был объявлен "красный" уровень террористической опасности. Власти назвали произошедшее терактом. Глава государства заявил, что теракт в Актобе был организован по инструкциям из-за рубежа. В результате нападений погибли восемь человек, ещё 38 пострадали. 18 июля в Алматы неизвестный мужчина открыл стрельбу из автомата по полицейским у Никольского рынка. Сразу же после этого в Алматы был введён "красный" уровень террористической угрозы, и началась антитеррористическая операция в ходе которой был задержан подозреваемый. К слову, после трагических событий в Актобе и Алматы, в Казахстане решили ужесточить наказание за терроризм. Первые шаги по ужесточению наказания в виде поправок в уголовное законодательство ожидаются уже в сентябре.
