Иллюстративное фото news.pn Иллюстративное фото news.pn С санкции суда военнослужащий арестован на два месяца на время проведения расследования. Командир роты воинской части № 5546 Национальной гвардии МВД РК подозревается в убийстве супруги, сообщает ATPress.kz. По данным издания со ссылкой на следствие, 30-летний военнослужащий вернулся домой выпивший. Во время разгоревшегося семейного скандала он до смерти избил жену. «В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части третьей статьи 106 Уголовного кодекса — “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего”. Суд санкционировал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — сообщили изданию в пресс-службе Атырауского областного суда. В ювенальном суде Алматы решается вопрос о месте жительства двух несовершеннолетних детей, родители которых развелись после того, как муж облил супругу бензином и поджог. Женщина осталась жива, благодаря тому, что прыгнула в сугроб.