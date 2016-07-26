Сегодня, 26 июля, в международном аэропорту Уральска состоялись полеты лайнера TwinOtterSeries 400 канадского производителя VikingAir. По словам представителя компании, данный самолет предназначен для внутриобластных пассажирских полетов, специальных миссий медицинского характера, спасательных операций, парашютного десантирования, контроля границ и трубопроводов. Он идеально подходит климатическим условиям Казахстана. - Лайнер рассчитан на 19 мест, прост в обслуживании. Данный летательный аппарат может использовать подготовленные и неподготовленные взлетно-посадочные полосы, садиться на воду и снег. Возможно управление одним пилотом, - рассказали представители VikingAir. На презентацию лайнера были приглашены руководство области, депутаты, представители управления здравоохранения, ДЧС, погранслужбы, компаний КПО б.в. и «Жайыкмунай», ЗКМК и «КазТрансГаз Аймак». На показательный полет на борт самолета набрали 19 человек, в том числе аким области Алтай КУЛЬГИНОВ, депутаты и представители СМИ и лайнер совершил полет над Уральском. Цена вопроса – 6 млн 900 тысяч долларов США. - Я скажу, что малая авиация имеет очень большие перспективы, учитывая территорию нашей страны, учитывая не только расстояние между областями, но даже и расстояния внутри одной области. Как вы знаете от запада на восток территория нашей области составляет 800 километров. В перспективе малую авиацию возможно было бы применить и у нас. К примеру, до областного центра Букейординского района 600 километров, причем у нас сложности с дорогами. Также и в Жанибек и Жангалу. В будущем мы можем рассмотреть этот вопрос, возможно даже в рамках государственно-частного партнерства. Спрос большой. В южных районах области проживают порядка 70 тысяч человек, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ после полета. По словам главы региона, нужно искать инвесторов. Кроме того, не исключена возможность государственного субсидирования таких полетов.