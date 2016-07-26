26 июля в школы Уральска завезли 177796 экземпляров учебников. По словам заместителя руководителя городского отдела образования Батики ПАЙДИНОЙ, в новом учебном году первоклассники будут обучаться по учебникам с обновленным содержанием. - 15 августа придет первая часть учебников для первоклашек, по которым они будут обучаться в первом полугодии. Затем осенью придет уже вторая партия обновленных книг. Кроме того, в этом году ученикам классов предшкольной подготовки выдадут шесть видов рабочих тетрадей, которые раньше родители покупали сами. Также в наличии появились и словари по английскому языку, которые будут у каждого ученика, - пояснила Батика ПАЙДИНА. - Для учеников 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11 классов пришли переизданные учебники. Также заместитель руководителя горОО отметила, что учебники школьникам будут выдавать в первые пять дней с начала учебного года. - У нас есть такие родители, которые тянут до последнего, приходят 30 августа и просят взять ребенка в школу. Поэтому точное количество учеников будет известно 1 сентября. После того как мы посчитаем всех школьников, начнем выдавать книги, - заявила Батика ПАЙДИНА. К слову, всего на приобретение новых учебников было потрачено 313 миллионов 445 тысяч тенге.Фото Медета МЕДРЕСОВА