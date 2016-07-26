По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) курс доллара составил 351,02 тенге. Стоит отметить, что в обменниках Уральска американскую валюту покупают по 350 тенге, а продают по 356 тенге. После утренних торгов доллар продавали в коридоре 347-350 тенге, а покупали по 343-347 тенге.