Сейчас старый мясокомбинат в Жангалинском районе уже перерабатывает мясо, однако его внешний вид оставляет желать лучшего, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Жангалинского района Лавра ХАЙРЕТДИНОВА, мясокомбинат советских времен заинтересовал инвесторов из-за рубежа. - Сейчас наши инвесторы по программе фонда "Даму" оформляют кредит на 50 млн тенге, чтобы приобрести вакуумный станок и молочные породы крупнорогатого скота. Планируется, что мясокомбинат помимо переработки мяса будет заниматься и переработкой молока, - сообщил аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. - Всю продукцию мы будем поставлять в Атырау и Актау. Там уже ждут, когда наш район будет производить больше продукции. Конечно, сейчас мясокомбинат на вид очень страшный, но никаких нареканий со стороны санэпидемстанции нет. Кроме того, аким Жангалинского района рассказал о том, что молодожь, приезжающая работать в район ветеринарами, не знает своего дела. - Проблем с дефицитом кадров у нас нет. Есть другая проблема - молодежь, которая приезжает к нам, не хочет работать и не знает своего дела. Кроме того, 90% выпускников наших вузов по специальности ветеринарии - это девушки. А работа с животными это совсем не женское дело, - отметил Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. - В наших поселках есть аксакалы, которые раньше также молодыми приезжали в район и фанатично работали. Сейчас, когда они видят молодое поколение, они ужасаются. Почему-то никто не хочет ковыряться в грязи, а мясо хотят все. Но мы эту проблему решаем. Также Лавр ХАЙРЕТДИНОВ отметил, что в Жангалинском районе заметно снизилось количество случаев заболевания скота бруцеллезом и прочими болезнями. - Искоренить вспышки болезней животных мы сможем лишь тогда, когда наши жители поймут, что нельзя пасти скот, который не получил справки от ветеринара и не прошел определенную проверку вместе с остальными животными. Таких случаев у нас немало. Именно из-за беспечности сельчан происходит заболевание, а иногда и гибель скота, - заявил Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. К слову, всего на территории Жангалинского района насчитывается 51485 голов КРС, 209118 голов овец и коз, 19783 лошади и 939 верблюдов.