Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам акима Жангалинского района Лавра ХАЙРЕТДИНОВА, мясокомбинат советских времен заинтересовал инвесторов из-за рубежа. - Сейчас наши инвесторы по программе фонда "Даму" оформляют кредит на 50 млн тенге, чтобы приобрести вакуумный станок и молочные породы крупнорогатого скота. Планируется, что мясокомбинат помимо переработки мяса будет заниматься и переработкой молока, - сообщил аким Жангалинского района Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. - Всю продукцию мы будем поставлять в Атырау и Актау. Там уже ждут, когда наш район будет производить больше продукции. Конечно, сейчас мясокомбинат на вид очень страшный, но никаких нареканий со стороны санэпидемстанции нет. Кроме того, аким Жангалинского района рассказал о том, что молодожь, приезжающая работать в район ветеринарами, не знает своего дела. - Проблем с дефицитом кадров у нас нет. Есть другая проблема - молодежь, которая приезжает к нам, не хочет работать и не знает своего дела. Кроме того, 90% выпускников наших вузов по специальности ветеринарии - это девушки. А работа с животными это совсем не женское дело, - отметил Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. - В наших поселках есть аксакалы, которые раньше также молодыми приезжали в район и фанатично работали. Сейчас, когда они видят молодое поколение, они ужасаются. Почему-то никто не хочет ковыряться в грязи, а мясо хотят все. Но мы эту проблему решаем. Также Лавр ХАЙРЕТДИНОВ отметил, что в Жангалинском районе заметно снизилось количество случаев заболевания скота бруцеллезом и прочими болезнями. - Искоренить вспышки болезней животных мы сможем лишь тогда, когда наши жители поймут, что нельзя пасти скот, который не получил справки от ветеринара и не прошел определенную проверку вместе с остальными животными. Таких случаев у нас немало. Именно из-за беспечности сельчан происходит заболевание, а иногда и гибель скота, - заявил Лавр ХАЙРЕТДИНОВ. К слову, всего на территории Жангалинского района насчитывается 51485 голов КРС, 209118 голов овец и коз, 19783 лошади и 939 верблюдов.