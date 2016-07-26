Всего за сутки американская валюта подорожала на 3,98 тенге. Сегодня, 26 июля, доллар в уральских обменных пунктах продают в коридоре 347-350, а покупают за 343-346 тенге. Стоит отметить, что отметки в 347 тенге курс доллара достигал 2 марта 2016 года.