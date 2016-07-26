Иллюстративное фото из архива "МГ" Уральский городской суд признал виновными в получении взятки двух сотрудников полиции. В ходе судебных заседаний было установлены, что в ходе дознания уголовного дела по факту хулиганства, находящегося в производстве дознавателя Габдулина, подозреваемый по уголовному делу и потерпевшая сторона достигли соглашения о примирении при условии передачи последней суммы возмещения ущерба. Соглашение было достигнуто в присутствии Габдуллина и оперуполномоченного УВД г.Уральска Белкенова, осуществлявшего оперативное сопровождение данного дела. После того, как подозреваемый собрал сумму, требуемую в счет возмещения ущерба, сотрудники полиции потребовали часть денег за положительное решение вопроса о прекращении уголовного дела. Уральский городской суд признал Габдулина и Белкенова виновными по ст.366 ч.3 п.2 УК РК – «Получение взятки группой лиц по предварительному сговору», назначив каждому наказание в виде штрафа в размере семидесятикратной суммы взятки, то есть 3,5 млн тенге с конфискацией принадлежащего им имущества, с пожизненным лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах. Кроме того, подсудимые были лишены специальных званий «лейтенант полиции» и «старший лейтенант полиции». Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.