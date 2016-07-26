Когда аким области встретился с жителями села, те пригласили его попить чай. Сидя за столом, Алтай КУЛЬГИНОВ рассказал сельчанам о ходе строительства жилья для них в городе Аксай. - На прошлой неделе я встречался с жителями, которые уже переехали в Аксай осенью прошлого года, - рассказал Алтай КУЛЬГИНОВ. - По их просьбе мы отправили детей на обследование в Уральск. Мне хотелось бы знать ваше мнение, хотя вопрос уже решен. Строительство девятиэтажек идет полным ходом, в следующем году также будет завершено строительство школы. Также строится 100 домов в Аралтале. Один из жителей села сообщил, что настроение у всех разное, кто-то готов переехать хоть сейчас. - Однако если строителей подгонять, то быстро хорошо не получится, - пояснил сельчанин. - Мы все занимались строительством и понимаем, что нужно, чтобы было качественно. На это аким области пообещал, что есть технадзор, который при приеме объекта проверит все. Также один из мужчин попросил, чтобы им разрешили остаться в поселке до конца учебного года, а не заставляли переезжать в декабре. - Есть часть населения, которая работает в бюджетной сфере. Если, к примеру, учителя переедут, то детям тогда придется ездить туда-сюда. Мы по этому поводу написали письмо, под ним подписались 200 человек, - объяснил другой сельчанин по имени Алексей. На это аким области заявил, что нужно учитывать мнение всех жителей, а их 1340 человек. - Понимаете, детям сложно будет среди учебного года переезжать, менять учителей. К тому же у нас есть выпускники, им также трудно будет. А вот те, кто выбрал Аралтал, им же нужно еще и хозяйство перевезти, скот. Весной это будет легче сделать, - заявила одна из сельчанок. Ко всему прочему глава региона сказал, что сельчане могут составить список детей, которым необходимо обследование. Затем этих детей отправят в Уральск. Педагоги также выразили обеспокоенность по поводу своей работы. Однако им было обещано сохранение рабочего места в школе в Аралтале. Рассказали березовцы акиму и о том, что к ним в поселок приезжают люди, снимают все (на видео и фото камеру – прим.автора). - Где они побывают, там потом проблемы. Лично с ними я не встречался, но люди говорят. Они начинают народ баламутить, подавать в суд. В мае они были последний раз. Ну как березовцы не понимают, не будут же люди приезжать с другого государства и заботиться о нас. Пожалуйста, нужно сделать так, чтобы их не было. Мы без них переселимся, - рассказали жители. На это аким заявил, что их переселение - вопрос решенный. Кроме того, были обсуждены все вопросы, которые волнуют жителей Березовки. Это и секции для детей в школе, частный бизнес. Во всем аким пообещал содействие и помощь. rIIwYiE3riY