За весь период 2015 и шесть месяцев этого года департаментом по делам государственной службы и противодействию коррупции было зарегистрировано 250 уголовных правонарушений, из которых 210 являются коррупционными. Как стало известно, Казахстан находится в перечне стран с высоким уровнем коррупции, заявляют борцы с этим преступлением. Полностью искоренить коррупцию на сегодняшний день не получается. Многим чиновникам суд выносит наказание, даже не связанное с лишением свободы, а ведь есть страны, где коррупция стоит людям жизни. - В целях разграничения нарушений служебной этики от коррупционных правонарушений, исключена дисциплинарная ответственность за коррупционные проступки. Теперь они считаются действиями, дискредитирующими государственную службу. А ответственность субъектов коррупции рассматривается только через призму уголовного и административного законодательства, - сообщилВ плане коррупционных преступлений не отстает и сфера здравоохранения, там тоже встречаются факты системной коррупции. - К сожалению, сейчас в госорганах имеются такие факты, мы должны делать соответствующие выводы. Закон ужесточился, требования повышаются к государственному служащему, да и мы сами должны быть требовательны к себе, - заявилЧто касается этики государственных служащих, присутствующие заострили свое внимание на подарках для них. Ведь согласно действующему законодательству, чиновникам категорически запрещается принимать подарки. Если же все-таки госслужащий принял подарок, и его стоимость не превышает 2 МРП, то чиновник наказывается в дисциплинарном или административном порядке, если же подарок стоит больше этой суммы, то это расценивается как взятка, и тогда госслужащему уже грозит уголовная ответственность.