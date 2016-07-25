Повышение цены на проезд в автобусе до 80 тенге ожидается, однако точная дата пока неизвестна, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото Иллюстративное фото По словам руководителя ЖКХ, ПТ и АД Кайрата МУХАМБЕТКАЛИЕВА, 22 июля прошло заседание общественного совета, где было одобрено повышение на 20 тенге тарифа на проезд. - После того как ЖКХ получит протокол заседания общественного совета, мы подготовим документы для сессии маслихата, где утвердят срок и цену на проезд в автобусах, - пояснил Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. - Поэтому говорить о том, что с 1 августа проезд будет стоить 80 тенге - рано. К слову, последнее повышение на проезд было в 2013 году. Напомним, 22 июля состоялось заседание общественного совета, где было решено одобрить повышение тарифа на проезд в общественном транспорте на 20 тенге с 1 августа 2016 года.