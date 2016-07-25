Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе ДЧС ЗКО сообщили, что 20 июля в поселке Оразгали Коктерекского сельского округа Казталовского района из-за сильного ветра произошел срыв кровли. - Из-за срыва шифера с крыши жилого дома произошел несчастный случай, в котором пострадал житель поселка 1964 года рождения. От полученных травм 23 июля мужчина скончался в районной ЦРБ, - пояснили в пресс-службе ДЧС. Стоит отметить, что штормового предупреждения на 20 июля не было.