Иллюстративное фото из архива "МГ" Сначала они стучались в ворота, но жители дома спали и не слышали патрульных. Не дожидаясь пока пламя охватит всю крышу, стражи правопорядка перелезли через забор и разбудили спящую в доме семью. - Жильцов дома всё-таки удалось разбудить, их оказалось семь человек, взрослые и дети. Тушить дом сотрудники полиции и хозяева дома стали ещё не дожидаясь пожарных. Но в ходе тушения рухнул потолок. Как выяснилось позже, на крыше загорелись оставшиеся после ремонта опилки. Таким образом, полицейским удалось спасти жизни целой семье, - отметили в пресс-службе ДВД Атырауской области.