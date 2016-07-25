По словам Марата АСАНОВА, транспортные инспекторы остановили "КамАЗ", груженный зерном, и он стоит на посту уже пять дней. - Инспекторы утверждают, что у автомобиля превышена нагрузка на переднюю ось, - объяснил Марат АСАНОВ. - Нагрузка должна быть 10 тонн, а у нашей машины - 12. Теперь вот уже 5 дней груженая машина стоит там. Эти дни шел дождь, естественно, груз намок. Мы понесем ущерб. По словам предпринимателя, сейчас у них идет уборка озимых, и из-за простоя даже одной машины они несут убытки, так как урожай в этом году хороший - 40 центнеров с гектара. Между тем, руководитель транспортной инспекции Талгат ЕДИЛЬБАЕВ подтвердил данную информацию. По его словам, их сотрудники действительно остановили данную машину, и у нее была превышена нагрузка на переднюю ось. - Перегруз был почти три тонны, - говорит Талгат ЕДИЛЬБАЕВ. - Вообще у нас нет скидки никому, потому что потом мы видим, что у нас происходит с дорогами в городе и области. Когда машину остановили и выявили нарушение, то подъехала другая машина, водитель сел в нее и уехал. Хотя нужно было остаться, оформить протокол, затем оплатить штраф, либо сбор за нарушение, а затем можно было ехать. Или же водителю нужно было остаться, чтобы отогнать машину на штрафстоянку. То, что они ушли с места, это вообще является воспрепятствованием. Талгат ЕДИЛЬБАЕВ сообщил, что предпринимателю все равно придется оплатить штраф, который высчитывается в соответствии с Налоговым Кодексом РК.