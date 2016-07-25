Юношеские соревнования российских, немецких и казахстанских команд пройдут с элементами пожарно-спасательного спорта. Главный день соревнований организаторы назвали «День спасателя». Спортсмены из трех стран будут бороться за статус самой быстрой, ловкой и меткой команды. - Соревнования проходят по нескольким видам – боевое развертывание, преодоление пожарной эстафеты и альпийская переправа, - говорит заместитель начальника пожарной безопасности Дамир ЕРМАГАМБЕТОВ. – Также ребята сыграют в волейбол и футбол. Подобные международные встречи способствуют укреплению дружбы между нашими странами, а также повышают престиж профессии пожарного. Напомним, что открытие третьего международного слета юных пожарных Казахстана, России и Германии состоялось 19 июля на базе туристско-оздоровительного комплекса «Евразия». Со слов юных спортсменов, за несколько дней, проведенных вместе в одном комплексе, они не только отдохнули и обменялись опытом, но и сдружились. Именно дружеский посыл стал поводом для создания совместной интернациональной команды. - Очень радует, что наши юные спортсмены смогли найти общий язык и сплотиться, - говорит заместитель начальника юридического отдела главного управления МЧС России по Саратовской области Владимир СЕРЕБРЯКОВ. – Идею создать общую команду поддержали единогласно. Для создания четвертой команды ребята сами выбрали из своей команды двух самых лучших спортсменов. Интернациональная команда идет вне конкурса и будет участвовать только в боевом развертывании, где в команде слаженно должны работать шесть участников. Думаю, что это прекрасная возможность воспитывать в молодом поколении уважение к другим народам, а также взаимопониманию. Первым испытанием стало боевое развертывание, где юные огнеборцы должны показать умение работать в команде, быстроту и слаженность всех действий. После проведенной жеребьевки первой на старт вышла команда Казахстана, далее Германии, третья - юных пожарных Саратовской области и четвертая – интернациональная команда.