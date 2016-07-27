Возгорание произошло примерно в 11 часов дня в районе остановки вторая база, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". da8446f4-0843-4e4b-b274-8b096ef97a46 Автомобиль "Нива" загорелся во дворе около здания АО "ЗапКазРэк" по непонятным причинам. На место прибыла пожарная машина, которая быстро локализовала очаг возгорания. Несмотря на то, что пожарные приехали быстро, изнутри автомобиль сгорел полностью. Стоит отметить, что в момент горения хозяина не было рядом. Причины пожара выясняются. 19094d3b-8c78-42ce-9a85-f87be475cc5b c988c350-1f27-4324-b7b1-077a303471b2