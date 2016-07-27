Автомобиль "Нива" загорелся во дворе около здания АО "ЗапКазРэк" по непонятным причинам. На место прибыла пожарная машина, которая быстро локализовала очаг возгорания. Несмотря на то, что пожарные приехали быстро, изнутри автомобиль сгорел полностью. Стоит отметить, что в момент горения хозяина не было рядом. Причины пожара выясняются.