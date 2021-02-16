Таким образом в области намереваются разводить фруктовые сады, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 150 сортов яблони и 120 сортов винограда высадил уральский селекционер (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев на своей странице в Facebook разместил пост, в котором объяснил идею "Мой двор - мой сад". - Государство ежегодно по программе "Еңбек" выделяет сотни миллионов тенге для жителей ЗКО на безвозвратные гранты в размере от 100 тысяч тенге до 580 тысяч тенге на одного человека. На что берут гранты наши жители? На выращивание птицы, швейные машинки, кондитерское оборудование, открытие парикмахерских салонов и др. В этом году планируется направить на гранты около 800 млн тенге. По нашей инициативе в программу внесли возможность выдавать в виде гранта саженцы ягодных/фруктовых кустов и деревьев, - пишет глава области. По его словам, за прошедшие годы только 15%-20% грантополучателей смогли развить свой бизнес и имеют сейчас стабильные продажи товара или услуги. - Фрукты и ягоды (а также продукты их переработки - варенье, сухофрукты, пастила и т.д.) имеют больше спроса и доходности на рынке. Пандемия вируса ещё раз показывает, что лучшая профилактика таких болезней - это местная, экологически чистая продукция, в первую очередь ягоды и фрукты. Кроме того, прорабатываем вопрос госзаказа на продукцию, - поясняет аким области. Правильно выращенный сад, по мнению аима, позволит ежегодно получать стабильный урожай (доход) и в будущем уже претендовать на получение льготного микрокредита на сумму от 3 млн до 8 млн тенге. - В большинстве семей сельских населённых пунктов области есть человек (подросток, взрослый, пенсионер), кто может работать на своём придомовом участке. То есть тысячи наших семей, которые имеют небольшие доходы, получат возможность выращивать продукцию рядом со своим домом. Для выращивания продукции достаточно иметь во дворе 20 - 50 кв. м земельного участка. Есть люди, имеющие практику и кто может выступить в роли наставника. Один из них наш известный садовод Кайрат Каримов, который может продать районированные саженцы ягодных/фруктовых кустов и деревьев, и помочь с научным сопровождением их выращивания. Это поможет уменьшить ошибки в ходе проекта и получать больше урожая, - пишет Гали Искалиев. Для реализации идеи "Мой двор - мой сад", по словам акима ЗКО, нужна небольшая команда неравнодушных людей, которая будет помогать землякам учиться вести (соцсети, вебинары, СМИ) и полюбить этот бизнес. - Помогать акимату находить решения, которые помогут нашим землякам начать этот бизнес (например, организовать коллективный сад на территории школы. Нужно внести изменения в НПА, найти баланс интереса между школой и арендаторами сада и др.). Организовать волонтёров, которые должны обойти каждый дом в каждом селе и определить кому нужна такая поддержка, кто хочет вырастить сад и др., - заключил Гали Искалиев. Желающие помочь могут обращаться к координатору проекта - Нарымбетову Бахытжану Хаберовичу по телефону +77016555684. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.