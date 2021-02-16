Предприниматель Нурболат Намазгалиев рассказал, что с каждым месяцем платит всё больше. – Когда пытался узнать причину, мне объяснили, что декабрь был холодным. Но когда увидел счет за январь – 360 тысяч тенге за 152 квадратных метра – был в шоке. Я написал письмо на имя президента АТЭЦ Максота Аленова, что оставляю за собой право обратиться в суд. Также написал второе заявление – что расторгаю договор на теплоснабжение, потому что такие суммы для меня неподъёмны, - говорит предприниматель. На круглом столе президент АТЭЦ Максот Аленов сказал, что в связи окончанием периода действия прежнего тарифа к концу 2020 года АТЭЦ вышел с заявкой в ДКРЕМ по Атырауской области на увеличение тарифа. И антимонопольщики утвердили новый тариф на следующие 5 лет. – Таким образом, для юридических лиц тариф на тепло с 1 января 2021 года вырос на 8%. В то же время с 1 февраля 2021 года для бюджетных организаций по сравнению с 2020 годом тариф на тепло вырос сразу на 42%, – сказал Аленов. Заместитель директора Союза Рафхат Бозбалиев задал вопрос представителю ДКРЕМ: нельзя ли было перенести на следующий год повышение тарифа для предпринимателей, ведь из-за пандемии и карантинных ограничений МСБ сейчас в сплошных убытках. Начальник отдела ДКРЕМ Жанар Дарибаева ответила, что главной целью является оставить прежним тариф для населения. – Заявку АТЭЦ мы рассмотрели, и в ноябре утвердили тариф. Физические лица мы не трогали, поэтому вся нагрузка упала на бюджетные организации и прочие (юридические лица). Бюджетникам повысили на 40, для прочих – на 8%. Повышение связано с тарифом «Интергаз Центральная Азия», – сказала Дарибаева. Предприниматель Нурболат Намангазиев задался вопросом: почему в категорию «прочие» включили всех юридических лиц: и небольшой бизнес с 4-5 сотрудниками, и более крупные компании с 50 работниками. – Почему такие нюансы не рассматриваете? Все они считаются юрлицами, а доходы ведь разные! – сказал предприниматель. – Надо предпринимателей информировать заранее и на должном уровне. И второе – есть ли возможность пересмотреть тарифы для юридических лиц? Ведь кто-то зарабатывает сам, а кто-то на государственных тендерах, - поддержал его Бозбалиев. Антимонопольщики обещали предоставить ответ после рассмотрения вопроса. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.