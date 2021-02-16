Фото ©REUTERS Об этом заявил министр энергетики Нурлан Ногаев. - В январе добыча нефти и конденсата составила 7,01 миллиона тонн и по плану составила 98,3 процента. На проекте Тенгиз добыто 2,05 миллиона тонн нефти, плановый показатель составляет 95,8 процента. Это связано с природными явлениями. Обледенение на оборудовании вызвало коронацию, отключение основного электрооборудования и, вследствие, аварийную остановку завода второго поколения. В этой связи было частичное снижение производства. Министерство энергетики проводит расследование по этому случаю, - пояснил Ногаев на заседании правительства. На Кашагане, по его словам, добыто 100 процентов от плана - 1,23 миллиона тонн, на Карачаганаке - 1,09 миллиона тонн, или 101 процент от плана. Ногаев также отметил снижение добычи газа, подчеркнув, что план все равно удалось выполнить. - Это произошло из-за того, что на месторождении Тенгиз электроэнергия была выведена из рабочего состояния, что привело и к снижению добычи сжиженного газа. Объем товарного газа составил 2,5 миллиарда кубометров, план выполнен на 112,4 процента. Производство сжиженного газа - 280 тысяч тонн, по плану составляет 102,6 процента, - добавил Ногаев. Министр рассказал, что план по производству нефтепродуктов выполнить не удалось. - По автобензину - 410 тысяч тонн, 91,2 процента от плана. По дизельному топливу - 326 тысяч тонн, план исполнен на 77 процентов, по авиатопливу - 35 тысяч тонн, план исполнен на 91,4 процента. 17 января был сбой при доставке электрической энергии в Атырауский НПЗ, который привел к остановке установок каталитического крекинга и риформинга, - пояснил министр. Несмотря на снижение показателей добычи нефти и нефтепродуктов, Ногаев заверил, что на внутреннем рынке запас нефтяных продуктов в стабильном состоянии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.