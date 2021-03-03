Аким ЗКО Гали Искалиев высказал свое возмущение в адрес полицейских и задал вопрос: почему «Арканы» закупали для областных дорог, но они все находятся в городе, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В ЗКО закупили полицейские авто с системой контроля скорости Фото из архива "МГ« 2 февраля в областном акимате обсудили безопасность на дорогах. Во время совещания аким ЗКО Гали Искалиев поднял вопрос о системах «Аркан». Система «Аркан» начала работать на автодорогах республиканского и областного значения с 19 августа прошлого года, а на городских улицах официально — с 1 сентября. К слову, стоимость одной системы «Аркан» составила 22,5 миллиона тенге (сама система- 17,2 млн тенге, автомобиль «Лада Ларгус» — 5,3 млн тенге). Закуплены они были за счет местного бюджета. — В прошлом году, чтобы искоренить коррупцию и навести порядок на дорогах, департаментом полиции ЗКО были закуплены 6 автомобилей «Аркан» для областных дорог, которые обеспечены специальными камерами. А на республиканских дорогах полицейские должны были обеспечить дежурство. Основная цель «Арканов» — измерение скоростного режима. При рассмотрении заявки от полицейских и покупки автомобилей акимат ставил условия, что измерение скорости будет на расстоянии минимум 100 метров. А на деле сейчас эти машины измеряют скорость всего лишь на расстоянии 25-30 метров. Эти автомобили приобретали для областных дорог из-за того, что у него совсем маленькая дальность измерения скорости, но они все находятся в городе. Что скажете по этому поводу? — задал вопрос глава области. И.о. начальника департамента полиции Жанболат Жаншин отметил, что у них всего 6 автомобилей «Аркан», 4 из них находятся в городе, 2 — на областных дорогах. — С начала действия системы «Аркан» было выявлено 2,5 тысячи нарушений скоростного режима по всей территории области, — сказал и.о. начальника ДП ЗКО. После чего аким ЗКО задал уточняющий вопрос: «Сколько именно нарушений было зафиксировано по городу и сколько по области». — Мы данные не разделяли, есть общая цифра. Мы поставили 4 автомобиля в город из-за большого количества ДТП, — отметил Жанболат Жаншин. — Что за характеристики — всего 25 метров? Человек ведь видит автомобиль и притормаживает,- возмутился Гали Искалиев. — Ну, они не стоят на месте и часто меняют локацию, — заверил полицейский. — С начала этого года было выявлено 1702 нарушения скоростного режима с помощью «Арканов» по всей территории (области). — Мы когда вам выделяли деньги, цель была такая — определять нарушение скоростного режима издалека, чтобы не было человеческого фактора и нарушения автоматически попадали в базу. Какая польза от «Арканов»? Или мы за вас должны писать характеристику перед приобретением техники? Если нет пользы от этих, мы проведем проверку и запросим данные, какие характеристики автомобилей были запрошены и какие сейчас есть по факту, — заявил аким ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.