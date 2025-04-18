Аким ЗКО провёл семинар для сельских коллег

Аким области Нариман Торегалиев провел обучающий семинар для акимов сельских округов, сообщается на станице instagram акимата ЗКО. Лекция прошла в рамках проекта «Школа акимов», которая вызвана помочь чиновникам стать более грамотными управленцами и научить их эффективно реализовывать госпрограммы на местах.

В семинаре проняли участие 114 акимов сельских округов. Их разделили на четыре группы, и каждый проходит обучение по очереди.

Сам Нариман Торегалиев провёл лекцию, где напомнил, что акимы сельских округов - это та самая сила, которая продвигает государственную политику на местах. Это менеджеры своего округа, которые должны уметь работать с людьми и развивать экономику.



Он также отметил важные направления работы: развитие сельского хозяйства, снижение безработицы, поддержка малого бизнеса, рост производства и привлечение инвесторов. Во время занятий акимы могли задавать вопросы и делиться своими мыслями.

Ранее сообщалось, что курс включает 17 учебных блоков и 240 часов занятий. Акимы учат экономику, госуправление, работу с бюджетом, цифровые технологии, управление коммунальным имуществом, развитие бизнеса и инвестиции. С 17 февраля 125 глав сельских округов области проходят обучение в «Школе акимов» — в филиале Академии государственного управления при президенте. Курсы оплачиваются из местного бюджета. В конце обучения каждый аким должен защитить свой план по развитию родного села.



