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Социум

Аким ЗКО провёл семинар для сельских коллег

В семинаре участвуют 114 акимов сельских округов.
Жулдызхан Хасангалиева
Аким ЗКО провёл семинар для сельских коллег

Аким области Нариман Торегалиев провел обучающий семинар для акимов сельских округов, сообщается на станице instagram акимата ЗКО. Лекция прошла в рамках проекта «Школа акимов», которая вызвана помочь чиновникам стать более грамотными управленцами и научить их эффективно реализовывать госпрограммы на местах. 

В семинаре проняли участие 114 акимов сельских округов. Их разделили на четыре группы, и каждый проходит обучение по очереди. 

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Сам Нариман Торегалиев провёл лекцию, где напомнил, что акимы сельских округов - это та самая сила, которая продвигает государственную политику на местах. Это менеджеры своего округа, которые должны уметь работать с людьми и развивать экономику.

Он также отметил важные направления работы: развитие сельского хозяйства, снижение безработицы, поддержка малого бизнеса, рост производства и привлечение инвесторов. Во время занятий акимы могли задавать вопросы и делиться своими мыслями.

Ранее сообщалось, что курс включает 17 учебных блоков и 240 часов занятий. Акимы учат экономику, госуправление, работу с бюджетом, цифровые технологии, управление коммунальным имуществом, развитие бизнеса и инвестиции. С 17 февраля 125 глав сельских округов области проходят обучение в «Школе акимов» — в филиале Академии государственного управления при президенте. Курсы оплачиваются из местного бюджета. В конце обучения каждый аким должен защитить свой план по развитию родного села.


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