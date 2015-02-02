Аким ознакомился с работой социальных объектов района, в частности, со строительством дороги от поселка Чапаево Акжайыкского района до поселка Жалпактал Казталовского района протяженностью 148 км, из которых 103 км уже закончены. В этом году планируется построить еще 14 км дороги. - В перспективе это будет дорогой международного значения, которая пройдет внутри двух районов и соединит Западно-Казахстанскую область с Волгоградской областью Российской Федерации. Это даст большой импульс развитию наших районов с открытием международных транспортных коридоров, а также развитию транспортной инфраструктуры вдоль трассы, - сказал акима ЗКО Нурлан НОГАЕВ. Как отметил глава региона, дороги имеют большое значение для области, поскольку 90 процентов дорог всей области не имеют твердое покрытие, некоторые районные центры по сей день не соединены с областным центром дорогой с асфальтовым покрытием. - Работы по строительству дорог в области проводятся должными темпами. В прошлом году за счет средств республиканского и местного бюджетов нам удалось закончить работы по строительству дорог по направлению в Шынгырлау и Каратобе. В этом году начнутся работы по направлению Таскалинского района на трассе Уральск-Таскала-Озинки РФ, а также строительство 14 км дороги до поселка Жалпактал. В строительстве дорог важно соблюдать все технологические требования, работы на местах должны проводиться не на количество, а на качество! Время не стоит на месте. Сегодня по дороге я заметил часто встречающиеся швы и трещины, с чем это связано, почему так часто? - поинтересовался аким области у начальника участка строительства дорог. - Строительство дороги по смете заложено по плану третьей категории, в прошлом году на трассе Актюбинск-Уральск мы экспериментально опробовали швы на расстоянии двух км после согласования с министерством. Уже весной мы планируем применить наши новые наработки и на этой трассе, - ответил начальник участка строительства дороги Чапаево-Жалпактал. Об особенностях при строительстве дорог в ЗКО рассказал и н- Как известно, в нашей области резкоконтинентальный климат, у нас жаркое лето и сильные морозы зимой. При строительстве дорог мы используем бетон высшей пробы, чтобы асфальт не поплыл летом, но из-за этого зимой у нас на дорогах появляются трещины на стыках, на которые вы обратили внимание, Нурлан Аскарович. Есть новые технологии, и в рабочем порядке по вашему поручению мы их отработаем.По словам главы региона, уже готов проект строительства моста через реку Урал в поселке Чапаево Акжайыкского района. - Согласно проекту, дорога с одной сторону будет соединена с трассой Актобе-Уральск от посёлка Жымпиты, а по ту сторону реки он пойдет до поселка Чапаево, где, как я вам уже сказал, планируется строительство моста. Сам поселок Чапаево находится вдоль трассы Атырау-Уральск, и с другой стороны эта дорога будет соединена с трассой Чапаево-Жалпактал-Казталовка, далее идет Казталовка-Жанибек, после Жанибек-Паласовка Волгоградской области РФ. Это будет международный транзитный коридор, который соединит запад Казахстана с югом России, это увеличит транспортный поток и развитие инфраструктуры, - поведал аким. Напомним, в этом году на развитие дорожной отрасли из областного бюджета планируется выделить порядка 6,8 млрд тенге. Кроме этого, на развитие (ремонт и строительство) трасс республиканского значения также будут выделены деньги из бюджета республики. В области планируется провести капитальный ремонт дороги Жымпиты-Каратобе, также провести дорожные работы в направлении озера Шалкар на трассе Анкаты-Сарыомир, продолжение строительства дороги Чапаево-Жангала. Ремонтные работы будут проведены на трассе Уральск-Таскала-Каменка граница РФ, а также по направлению Оренбурга на трассе Уральск-Теплое РФ, работы на трассе Жалпакатал-Казталовка и Казталовка-Жанибек.