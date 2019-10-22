Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Аким ЗКО внес ряд предложений по развитию спорта в регионе

Аким области обсудил вопросы развития спорта Высших достижений, создания доступной инфраструктуры для массового спорта и многое другое с действующими победителями и призёрами международных соревнований, а также ветеранами спорта, родителями спортсменов и руководителями спортивных федераций и клубов области. Глава региона предложил создать рабочую группу с участием экспертов в мире спорта для наиболее качественной проработки лучших решений для спортивной жизни области. Целью встречи было исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению конструктивного диалога с общест
Дана Рахметова
Аким ЗКО внес ряд предложений по развитию спорта в регионе
Аким области обсудил вопросы развития спорта Высших достижений, создания доступной инфраструктуры для массового спорта и многое другое с действующими победителями и призёрами международных соревнований, а также ветеранами спорта, родителями спортсменов и руководителями спортивных федераций и клубов области.
Глава региона предложил создать рабочую группу с участием экспертов в мире спорта для наиболее качественной проработки лучших решений для спортивной жизни области. Целью встречи было исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению конструктивного диалога с обществом. В рамках данного поручения проводятся встречи представителями различных сфер деятельности. Глава региона отметил, что открытый диалог с обществом начинается с открытости государственного бюджета. Ежегодно на спорт в области выделяется порядка 4 млрд тенге. Как рассказал заместитель акима области Аманжол Алпысбаев, общий фонд оплаты труда с учетом тренеров по данным 13 спортивным учреждениям составляет 965 млн тенге. Общая доля расходов на зарплаты АУПа составляет 17,5%. – На менеджеров по госзакупкам во всех 13 учреждениях расходы составляют около 10 млн. тенге. При этом эффективность работы не является высокой, – отметил Аманжол Алпысбаев. Аким области отметил, что преподаватели должны учить детей. А все хозяйственные вопросы необходимо централизовать через госзакупки по спортивному бюджету и создать отдельную дирекцию. В ходе встречи прозвучали предложения по созданию районных спортивных комитетов, новых спортивных баз, реабилитационного центра восстановления спортсменов после соревнований, выделения ставки для работы инструктора-методиста по физической культуре на всех крупных предприятиях независимо от форм собственности, доступной инфраструктуры для детей и населения, по повышению заработной платы тренеров, преподавателей и другое. Аким области отметил, что повышение зарплат возможно путем оптимизации бюджета самого управления. Что касается реабилитационного центра, то здесь нужно руководствоваться методом ГЧП. Так как данное учреждение может в том числе зарабатывать деньги через оказание платных услуг населению, а это уже выгодный проект для инвесторов. Стоит отметить, что в регионе уже построены два физкультурно-оздоровительных комплекса, в этом году началось строительство ФОКа в Жанибекском районе, в целом же комплексы будут возведены во всех районных центрах области. Сейчас также ведется работа по доступности спортивных залов и площадок для населения. За их посещение будет взиматься символическая плата, направленная строго на содержание этих объектов в должном состоянии. – Мы инициировали приказ на уровне министерства с тем, чтобы директора школ имели право сдать в арену спортплощадки и другие свободные помещения, – рассказал Гали Искалиев. В ходе встречи аким области предложил создать рабочую группу под руководством ветеран спорта Валентина Каракушиева. Рабочая группа детально изучит ситуацию по каждому виду спорта, учтет мнения экспертной группы и представит обоснованное предложение о значимости и перспективе отдельно взятого вида спорта. – Нужно привлечь по-настоящему дельных людей, которые предлагают конкретные решения и вместе с нами проводят анализ, вносят при необходимости предложения по изменению нормативно-правовых актов. Мы открыты к предложениям и готовы оказать всяческую поддержку действенным инициативам, – сказал Гали Искалиев. Аким области отметил, что решения могут быть найдены по всем вопросам, но в первостепенно будут решаться важнейшие из них. Это детский и массовый спорт, инфраструктура. Также необходимо активное участие общественности в сохранении возведенных площадок и комплексов. Как сказал Гали Искалиев, подобные встречи теперь будут проходить каждый квартал. В рамках встречи была отмечен победа Бакыта Ерасыла, который стал победителем молодежного чемпионата мира по самбо, прошедшего в Ташкенте. Аким области поздравил спортсмена, отметив, что победа Ерсыла – это в том числе результат системной работы по развитию спорта Высших достижений. Известно, что действующие призеры к примеру чемпионатов мира, получают стипендии. Теперь и Ерасыл будет получать стипендию в размере 100 тысяч тенге до наступления и результатов следующего турнира этого же уровня. Глава региона также подчеркнул возможность законодательного рассмотрения премирования призёров за результаты на международных соревнованиях за счет местного бюджета.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
спорт финансирование

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article