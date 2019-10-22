Аким ЗКО внес ряд предложений по развитию спорта в регионе

Аким области обсудил вопросы развития спорта Высших достижений, создания доступной инфраструктуры для массового спорта и многое другое с действующими победителями и призёрами международных соревнований, а также ветеранами спорта, родителями спортсменов и руководителями спортивных федераций и клубов области. Глава региона предложил создать рабочую группу с участием экспертов в мире спорта для наиболее качественной проработки лучших решений для спортивной жизни области. Целью встречи было исполнение поручения Президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению конструктивного диалога с общест