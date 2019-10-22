Более шести килограммов марихуаны хранил дома житель Актобе

Наркотики обнаружили при обыске полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, сотрудниками управления по противодействию с наркопреступностью в ходе проведения оперативно профилактического мероприятия «Кокнар-2019» по изобличению лиц, занимающихся незаконным хранением наркотического вещества, был задержан 34-летний житель города Актобе. Полицейские со служебной собакой провели несанкционированный обыск по месту жительства задержанного. Было обнаружено и изъято 146 расфасованных пакетов наркот