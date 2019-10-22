Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Более шести килограммов марихуаны хранил дома житель Актобе

Наркотики обнаружили при обыске полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, сотрудниками управления по противодействию с наркопреступностью в ходе проведения оперативно профилактического мероприятия «Кокнар-2019» по изобличению лиц, занимающихся незаконным хранением наркотического вещества, был задержан 34-летний житель города Актобе. Полицейские со служебной собакой провели несанкционированный обыск по месту жительства задержанного. Было обнаружено и изъято 146 расфасованных пакетов наркот
Дана Рахметова
Более шести килограммов марихуаны хранил дома житель Актобе
Наркотики обнаружили при обыске полицейские, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, сотрудниками управления по противодействию с наркопреступностью в ходе проведения оперативно профилактического мероприятия «Кокнар-2019» по изобличению лиц, занимающихся незаконным хранением наркотического вещества, был задержан 34-летний житель города Актобе. Полицейские со служебной собакой провели несанкционированный обыск по месту жительства задержанного. Было обнаружено и изъято 146 расфасованных пакетов наркотического вещества марихуана, вес изъятого составил более 6 кг. - Благодаря сотрудникам УПН ДП Актюбинской области, пресечен крупный канал сбыта наркотического средства марихуана. На черный рынок не попало более 17 500  разовых доз марихуаны, предназначенных для рядовых потреблений. Сумма изъятой партии оценивается в 2 миллиона тенге, - сообщили в пресс-службе полиции. Ведется досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
марихуана хранение

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article