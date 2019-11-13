Аким ЗКО высказался о заработной плате казахстанских и иностранных рабочих

По словам главы региона, казахстанские и иностранные рабочие получают одинаковую заработную плату, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 ноября в службе центральных коммуникаций города Нур-Султан аким ЗКО Гали Искалиев рассказал о социально-экономическом развитии региона, в том числе и об иностранных инвестициях, привлекаемых в регион. – Основа экономического роста это - инвестиции. В Западно-Казахстанской области инвестиции в основной капитал за 9 месяцев этого года составил 388 миллиардов тенге, из них 90% - частные инвестиции. В целом сегодня в об