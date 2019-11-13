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Социум

Аким ЗКО высказался о заработной плате казахстанских и иностранных рабочих

По словам главы региона, казахстанские и иностранные рабочие получают одинаковую заработную плату, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 ноября в службе центральных коммуникаций города Нур-Султан аким ЗКО Гали Искалиев рассказал о социально-экономическом развитии региона, в том числе и об иностранных инвестициях, привлекаемых в регион. – Основа экономического роста это - инвестиции. В Западно-Казахстанской области инвестиции в основной капитал за 9 месяцев этого года составил 388 миллиардов тенге, из них 90% - частные инвестиции. В целом сегодня в об
Арайлым Усербаева
Аким ЗКО высказался о заработной плате казахстанских и иностранных рабочих
По словам главы региона, казахстанские и иностранные рабочие получают одинаковую заработную плату, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" 12 ноября в службе центральных коммуникаций города Нур-Султан аким ЗКО Гали Искалиев рассказал о социально-экономическом развитии региона, в том числе и об иностранных инвестициях, привлекаемых в регион. – Основа экономического роста это - инвестиции. В Западно-Казахстанской области инвестиции в основной капитал за 9 месяцев этого года составил 388 миллиардов тенге, из них 90% - частные инвестиции. В целом сегодня в области реализуются 42 новых крупных инвестиционных проектов на сумму свыше одного триллиона тенге, созданы около 5 тысяч рабочих мест. В этом году будут запущены 10 проектов на общую сумму 317 миллиардов тенге с созданием 500 рабочих мест. Из них уже запущены проект по установки подготовки газа, производству шаровых клапанов сбор, сортировке и переработке твердо-бытовых отходов, производству кабельной продукции, производству полиэтиленовых труб. Идет строительство таких проектов, как производство панельных радиаторов для трансформаторов, мебельная фабрика, снятие производственных ограничений по газу Карачаганакского перерабатывающего комплекса, завод по глубокой переработке нефти, - рассказал глава региона. Кроме этого, Гали Искалиев отметил, что самой крупной нефтяной компанией является «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б. В.». – Там 95% работников – казахстанцы. То есть нельзя сказать, что там работают много иностранцев. 1350 человек из-за рубежа привлечено. Но это всего 5-7 % от общего числа сотрудников компании. Если говорить о заработной плате, то мы отправляем инспектора труда периодически, и он проверяет в том числе и этот вопрос. И если такие факты выявляются, то мы выносим на обсуждение совета директоров компании свои предложения, чтобы не было таких фактов. Наша позиция такова: если казахстанские и зарубежные специалисты выполняют одинаковую работу, то они должны получать одинаковую заработную плату. Мы этот вопрос держим на контроле, - заявил аким области. Напомним, в сентябре этого года глава региона, подводя итоги своей 100-дневной работы, сообщил, что будет сокращена выдача квот на привлечение иностранной рабочей силы. На должности более 300 иностранных рабочих будут привлечены жители нашего регион. Акимат области предложил КПО б.в. разработать программу подготовки кадров и создать совместный современный учебный центр, выпускники которого смогут работать по всему миру. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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