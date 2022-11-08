Акимат Алматы обратился к автолюбителям

В городе прогнозируют гололёд. В городе объявлено штормовое предупреждение. - В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололёдом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, - говорится в сообщении акимата города. Сегодня, восьмого ноября, в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. А в ночь на девятое ноября температура воздуха снизитс