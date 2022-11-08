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Социум

Акимат Алматы обратился к автолюбителям

В городе прогнозируют гололёд. В городе объявлено штормовое предупреждение. - В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололёдом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, - говорится в сообщении акимата города. Сегодня, восьмого ноября, в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. А в ночь на девятое ноября температура воздуха снизитс
Дана Рахметова
Акимат Алматы обратился к автолюбителям
В городе прогнозируют гололёд.
Сильнейший гололёд образовался в Уральске
Сильнейший гололёд образовался в Уральске
В городе объявлено штормовое предупреждение.
- В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололёдом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, - говорится в сообщении акимата города.
Сегодня, восьмого ноября, в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. А в ночь на девятое ноября температура воздуха снизится до -3 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы гололед

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