- В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололёдом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, - говорится в сообщении акимата города.Сегодня, восьмого ноября, в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. А в ночь на девятое ноября температура воздуха снизится до -3 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Акимат Алматы обратился к автолюбителям
В городе прогнозируют гололёд. В городе объявлено штормовое предупреждение. - В целях обеспечения безопасности на дорогах рекомендуем автолюбителям своевременно заменить летние шины на зимние. В связи с возможным гололёдом и образованием накатов на проезжей части водителям желательно снизить скорость движения, увеличить дистанцию между автомобилями, соблюдать боковой интервал и избегать резких маневров и торможений, - говорится в сообщении акимата города. Сегодня, восьмого ноября, в Алматы ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. А в ночь на девятое ноября температура воздуха снизитс