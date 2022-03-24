Акимат пытается отменить решение о приватизации «Алматы қала жарық»

- В конце декабря 2021 года по решению акимата Алматы (тогда акимом был Бакытжан Сагинтаев - прим. автора) посредством тендера реализовано ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық». Победителем признано ТОО ABM Group.com (малое предприятие, занимающееся строительными работами - прим. автора). Сумма сделки составила 4,6 млрд тенге при оценочной стоимости 14,8 млрд тенге, - говорится в сообщении.В акимате отметили, что алматинский департамент агентства по защите и развитию конкуренции выявил, что «Алматы қала жарық» занимает монопольное положение. А значит решение о приватизации должно было принимать правительство.
- Решение акимата Алматы о приватизации ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық» противоречит нормам законодательства о государственном имуществе и ограничивает конкуренцию. Приватизация «Алматы қала жарық» может привести к потере стратегического государственного предприятия. В этой связи акиматом Алматы принимаются меры по отмене решения о приватизации ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық», - пояснили в пресс-службе ведомства.Стоит отметить, что вокруг нового владельца предприятия - ТОО ABM Group.com в 2019 году уже разгорался скандал. Тогда председатель совета директоров компании выкупил единственную в Алматы бесплатную детскую стоматологическую поликлинику. Персонал медучреждения обращался в СМИ, заявляя, что объект крайне важен, а значит продавать его, тем более человеку без медицинского образования, нельзя. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.