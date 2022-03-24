Акимат пытается отменить решение о приватизации «Алматы қала жарық»

Местные власти заявляют, что решение о приватизации противоречит нормам законодательства, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В пресс-службе градоначальника сообщили, что акимат Алматы и агентство по защите и развитию конкуренции провели совместную работу по возврату в коммунальную собственность ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық». Компания отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города. - В конце декабря 2021 года по решению акимата Алматы (тогда акимом был Бакытжан Сагинтаев - прим. автора) посредством тендера реализовано ГКП на ПХВ «Алма