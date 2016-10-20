Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя акима города Алтынбека КАЙСАГАЛИЕВА, к строительным компаниям города есть очень много претензий по благоустройству прилегающей территории строящегося объекта. - Во-первых на многих стройплощадках в городе нет даже паспорта объекта. Иногда жители города спрашивают, а что там строится, а как узнать, если нет паспорта. Еще одной проблемой является вывоз мусора и грязи на проезжую часть. Ни на одной стройке нет пункта для мойки колес. Акимат Уральска поручает всем строителям установить подобные мойки на всех объектах. На это вам дается месячный срок. Только за 10 месяцев этого года сотрудниками МПС было составлено 2714 протоколов по статье 630 КоАП РК "Вывоз мусора на проезжую часть" на сумму более 6,6 млн тенге. Но и это вас не останавливает. Неужели так трудно помыть колеса перед тем, как выезжать со строительной площадки? - спросил Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ. - Еще один пример приведу: недавно ко мне на прием пришел представитель одной из строительных компаний, который делает дорогу в поселке Зачаганск и говорит: "Я еще дорогу не успел доделать, а этот (рядом с дорогой идет строительство дома - прим. автора) уже грязью весь асфальт замазал". Вы же таким образом друг другу усложняете жизнь. Также замакима Уральска отметил, что есть проблемы и с застройщиками новостроек, которые пытаются утвердить те эскизы, которые не проходят по нормам. Одним из наболевших вопросов стало остекление фасадов новостроек. Многие многоэтажки сейчас сдаются в эксплуатацию неостекленными, что противоречит требованиям. - Был недавно случай, когда ко мне пришел застройщик утверждать эскизы домов, но оказалось, что четыре дома давно уже построены, и чтобы ввести в эксплуатацию дома он решил утвердить и получить документы. Ломать - не строить, поэтому если не будете делать все, как надо по закону, то мы будем ломать, - отметил КАЙСАГАЛИЕВ. - Дома сдаются в эксплуатацию, а потом жители как попало остекляют балконы. Кто-то зелены цветом, кто-то белым, кто-то и вовсе закладывает его полностью, а потом дом смотрится, как общежитие. Такого быть не должно. По словам замакима, отныне проект, где не будет включено остекление балконов, приниматься не будут. Кроме того, Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ попросил строителей не применять для фасадов домов белый силикатный кирпич. - Силикатный кирпич, конечно, самое простое и надежное решение для облицовки, но сейчас очень много современных стройматериалов, которые также подойдут. Я не говорю, чтобы полностью отказались от кирпича. Предлагаю все новые эскизы приносить на согласование с любыми другими цветами, но не с белым, - предложил КАЙСАГАЛИЕВ. Между тем, Алтынбек КАЙСАГАЛИЕВ пояснил, что теперь в обязательства застройщиков входит озеленение и благоустройство дворовых территорий. При этом заявил, чтобы больше внимания уделялось игровым детским площадкам и пешеходам, а не машинам. По его словам, в большинстве дворах не укомплектованы детские площадки, но дома сданы в эксплуатацию. Но и парковках тоже необходимо заботиться, напомнил замакима. Если во дворе не хватает места для парковки, то застройщики должны сделать подземный паркинг, распорядился он.