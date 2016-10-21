В облздраве маме Раяны сообщили, что препарат выдать не могут, а приобрести в Уральске его невозможно - такого лекарства в аптеках нет, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" По словам мамы годовалой Раяны Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ, препарат "Цимевен" девочке надо вводить внутривенно десять дней до операции, иначе операцию просто отменят. - Я ходила в управление здравоохранения, чтобы нам помогли купить лекарства, но там ответили, что препарат не входит в квоту, и средств на его приобретение у них нет. У нас, к сожалению, денег тоже нет, тем более, "Цемивен" можно купить только в Алматы, в Уральск его не поставляют, - отметила Шынар ОРЫНГАЛИЕВА. Мама девочки рассказала, что в Астане, где будет проходить операция по пересадке печени, их сразу предупредили: если 10-дневный курс "Цимевеном" не будет пройден, то операцию делать не будут. Стоит отметить, что одна ампула "Цимевена" стоит 15 тысяч тенге. Мама малышки просит жителей Уральска помочь приобрести этот препарат. Напомним, в редакцию "МГ" обратились родители девочки, которой необходима операция по пересадке печени, так как Раяне в пять месяцев поставили диагноз - билиарный цирроз печени. Мама и папа не могут стать донорами для своей дочки, потому что Шынар перенесла несколько операций, а ее супруг имеет другую группу крови. Мама малышки Шынар Орынгалиева сама перенесла три операции на сердце и почки, и удаляла кисту. - В 2015 году родила дочь. Она была желтой. Мне ничего не говорили, просто лечили ее, но результатов не было. В пять месяцев нам поставили диагноз - билиарный цирроз печени. В Беларуси, Индии и Москве готовы сделать операцию, но нужен свой донор. Мы сами и наши родные сдали все анализы, но никто из нас не подошел, - говорит Шынар. - Я прошу помощи у всех неравнодушных людей. Помогите моей маленькой Раяне. Отец малышки не сможет быть донором, потому что у него другая группа крови. Семья с марта давала объявление о поиске донора, однако пока никто не отозвался. - Как нам объяснили, у донора возьмут лишь кусочек печени, затем у донора она восстановится, - поясняет мама. – Я подхожу, но после перенесенных болезней меня не берут на операцию. По словам мамы, ребенок развивается нормально, других заболеваний нет. Семья живет вместе с мамой Шынар. Отец девочки работает охранником за 34 тысячи тенге в месяц, поэтому денег на поездку и проживание в Индии или даже в Москве у них нет. Родители уже нашли донора, им стал 46-летний уралец. Если вы желаете хоть помочь малышке, можно позвонить ее маме Шынар Орынгалиевой по телефону: +77783179874. Номер счета Шынар ОРЫНГАЛИЕВОЙ в АО "Народный Банк" KZ 856012343000007986, ИИН 820627401798.